Palandöken Belediye Başkanı Sunar, elleriyle sokak hayvanlarını besledi

ERZURUM'un Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yoğun kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını elleriyle besledi. Esnaftan temin edilen yiyecekler, Palandöken Dağı'ndaki kent ormanı ile ilçe sınırlarındaki park ve bahçelere bırakıldı. Elleriyle beslediği sokak hayvanlarını seven Başkan Sunar, "Doğadaki hiçbir canlıyı aç bırakmayacağız" dedi.

Merkez Palandöken Belediyesi, Türkiye'nin en soğuk kentlerinden biri olan Erzurum'a karın düştüğü ilk günden itibaren yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanlarına mama ve besin desteğini artırdı. Beraberinde başkan yardımcıları Ensar Özdemir, Ahmet Sağlam ve bazı personelle birlikte karlara bata çıka hayvanlara yiyecek veren Belediye Başkanı Sunar, doğada hiçbir canlıyı aç bırakmayacaklarını söyledi. Özellikle kısıtlama uygulanan hafta sonları yiyecek bulmakta güçlük çeken can dostları için görev başında olduklarını belirten Sunar, doğaya kuşlar için yem, kedi ve köpekler için de Palandöken Dağı etekleri başta olmak üzere ilçe merkezindeki park ve bahçelere mama ile birlikte et ve kemik bıraktıklarını söyledi. Elleri ile besledikleri kedi ve köpeklere yakın ilgi gösteren Sunar, sağlık durumu iyi olmadığı belirlenen hayvanların da görevliler tarafından alınıp veteriner hekime götürülmesi talimatını verdi.

Bitki örtüsünün yaklaşık 1 metre kar ile kaplı olduğunu kaydeden Başkan Sunar, şunları söyledi: "Palandöken'de kışla beraber ağırlaşan mevsim koşulları sokak hayvanlarının beslenmesi açısından birtakım zorluklar getiriyor. Belediye olarak yağan ilk karla birlikte sokak hayvanlarına dönük faaliyetlerde bulunuyoruz. Pandeminin ilk başlarında parkların kapanması ile beraber Palandöken'de 'Merhamet var' adlı kampanyamızla sokak hayvanlarını parklarımız da besleyerek uhdesine aldık. Kışın bastırması ile beraber de özellikle Palandöken Dağı'nın eteklerindeki doğada beslenen hayvanlarımız var. Kış mevsimi ile beraber onların beslenmesi zorlaşıyor. Bu nedenle her hafta sonu buralardayız. Kuşlar için yem, kedi ve köpekler için yemek ve et bırakıyoruz. Bunları esnafımızdan temin ediyoruz. Hayırlı bir faaliyet. Doğaya bıraktığımız yiyeceklerin tüketildiğini görmek bizleri sevindiriyor. İlçe halkımız da ciddi manada katkıda bulunuyor. İnşallah her alanda olduğu gibi, sokak hayvanlarımızla da vahşi doğada bulunan hayvanlarla da bizim yardımlaşmamız devam edecek. Onlara karşı da elimizden gelen bütün merhameti, vatandaşlar olarak, belediye olarak üzerimize düşen vazifeleri ifa etmiş olacağız. Doğadaki hiçbir canlıyı aç bırakmayacağız"