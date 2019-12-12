Palandöken Belediye Başkanı Sunar, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenledi.

Belediye toplantı salonunda mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Sunar, burada yaptığı konuşmada, yaşanan sorunlarını tespiti, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik her ay düzenli olarak benzeri toplantılar yapıldığını aktardı.

Sunar, ilçe sınırları içerisinde bulunan 26 mahalle muhtarının bütün taleplerinin titizlikle incelendiğini ve aksaklıkların giderildiğini belirtti.

Göreve geldiği günden itibaren yaptıkları çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi veren Sunar, şöyle konuştu:

"Siz değerli muhtarlarımız, yeri geliyor belediye başkanlarının en büyük yardımcıları oluyorsunuz. Mahalle ve köylerimizdeki sorunları kimi zaman ziyaretlerimiz esnasında biz tespit ediyoruz, kimi zaman da sizler bizlere taşıyorsunuz. Bizler de çözüm noktasında gereğini yapıyor, vatandaşımızın memnuniyetini kazanıyoruz. Bunun için sizlere tek tek teşekkür ediyorum. 5 yıllık görev süresi boyunca birlik beraberlik içerisinde sizlerle çalışacağım için de gurur duyuyorum."