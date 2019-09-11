Palandöken Belediye Başkanı Sunar vatandaşlar ile bir araya geldi

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Sunar, ilçedeki vatandaşların sorunları dinlemek için Yenice Mahallesi'nde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Sunar, burada muhtarlar ile bir sohbet ederek, mahallede oturan eden vatandaşlarla bir araya gelip taleplerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sunar, ilçe merkezi ziyaretlerinin ardından mahalle ziyaretlerinin ilkini gerçekleştirdiğini belirterek, ziyarette vatandaşların sıcak karşılamasından memnun olduğunu ifade etti.

Sunar, şunları kaydetti:

"Palandökenli vatandaşlarımızın bu samimi ve sıcak davranışları bize daha çok çalışma şevki katacaktır. Vatandaşlarımızı dinlemek, isteklerini birinci ağızdan duymak ve sorunlarına çözüm üretmek üzere ilgili başkan yardımcılarımız ve müdürlerimizle köylerimizi ziyarete geldik. Bizler belediye olarak vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, köylerimizin yaşam standardını daha da yükseltmek için gayret göstermeye devam edeceğiz."