Palandöken Belediye Meclisi Son Oturumunu Gerçekleştirdi

Palandöken Belediyesi, Mart ayı meclis oturumunu belediye meclis salonunda gerçekleşti.

Palandöken Belediyesi, Mart ayı meclis oturumunu belediye meclis salonunda gerçekleşti. Son meclis oturumuna başkanlık eden Orhan Bulutlar, 2009 yılından 2019 yılına kadar olan çalışma süresini meclis üyeleriyle paylaştı.



10 yıllık belediyecilik hizmet ve yatırılmalarının kısa bir sunumla Belediye Meclis üyelerine aktaran Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Birlik ve beraberlik içerisin de tek düşüncemiz daha güzel ve daha yaşanabilir bir Palandöken için gece gündüz çalışmaktı çok şükür bunu da hep birlikte başardık. Bunun için de yeni hizmet binasını tamamladık şuanda içinde bulunduğumuz belediye binamızı hizmete açtık, ilk kültür merkezimizi Yunus Emre mahallemiz de Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Spor Kompleksini hizmete açtık. İkinci kültür merkezimizi ise şuanda Yıldızkent bölgemiz de İçişleri Eski Bakanımız Efkan Ala Kültür Merkezi adıyla tamamladık. Yeni Palandöken İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü belediye olarak biz yaptık ve hizmet vermeye başladı. Palandöken ilçemizin en büyük eksiği olan Nikah Sarayı yapım çalışmamız inşası yüzde 95 bitirdik ve bu yıl hizmete sunulacak. Erzurum'u ilk ve tek Engelsiz Yaşam Merkezini hizmete açtık. Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonunu hizmete açtık. Yine Efkan Ala Kültür Merkezide yer alan 350 kişilik Konferans Solonunuz ve Yarı Olimpik yüzme havuzumuzu tamamladık. Köşk Mahallesini, Yenişehir'e bağlayan 15 Temmuz Şehitler Caddesini hizmete açtık, Yunus Emre Mahallemiz de kamulaştırma yapılarak Şehit Murat Ellik caddesini hizmete açtık. Merkez ve köy mahallelerimizde 45 adet konuk evini (taziye evi) hizmete açtık. İki şehit ailemize ev alarak tapularını teslim ettik. Palandöken ilçe sakinlerimizin isteği doğrultusunda 350 site bahçesini ücretsiz asfalt serimi gerçekleştirdik. Yine 25 köy mahallemizin ve mezralarımızın tamamını sokaklarını nakış nakış kilit taş ile kapladık. Bugüne kadar ilçe merkezinde 86 yeni park ve çocuk oyun alanları oluşturduk ve yaklaşık 250 bin metrekare yeşil alan ilçeye kazandırdık. Parklarımıza güvenlik kamerası yerleştirildi 24 saat kontrol altına alındı. Parklarımıza 23 adet mini basketbol ve futbol sahaları yaptık. İlçe Müftülüğümüz için arsa tahsisi yaptık. Yenişehir alt ve üst yol olmak üzere tüm alanda imar değişikliği yapılarak imar 5 kattan 8 kata çıkardık ve kentsel yenilenmenin önünü açtık. Harput Mahallesin de 112 gece kondu temizlenerek hak sahiplerine ödemeleri yapıldı. Yine 1.ve 2. Marketler bölgesin de ticaret alanlarında imar değişikliğine gidilerek yeni proje çalışması başlattık. Palandöken Belediyesi olarak ilçemizin fiziki yatırımlarını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Kurumsal bir kimlik kazandırdığımız Palandöken Belediyemiz hizmete koşar bir konuma getirdik. Rutin belediye faaliyetlerimizin ötesin de yaptığımız yatırımların dışında Eğitim, kültür, sanat, sosyal ve sportif çalışmalarımızda aksatmadan devam ettirdik. Bunu sadece ben değil biz olarak hep birlikte yaptık bu yapılan hizmetler de belediye meclis üyelerine, memurumuza, personel işçimize, başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum hepsini payı büyüktür" dedi.



Mart ayı meclis oturumun son bölümlerinde söz alarak grupları adına birer teşekkür konuşması yapan MHP ve Ak Parti Meclis üyelerinden Ak Parti Belediye Meclis üyesi Ebubekir Aydemir, "Burada yaklaşık beş yıldır birlik ve beraberlik içerisin de Palandöken ilçemize hizmet ettik. Tüm meclis üyelerimin adına söylüyorum biz başkanımızdan razıydık Allah razı olsun. Çok güzel hizmetlere hep birlikte imza attık" dedi.



MHP Palandöken Belediye Meclis Üyeleri adına kısa bir teşekkür konuşması yapan Seyfettin Liman ise, "Öncelikle şunu belirtmek istiyorum Meclisimizin oy birliğiyle ülkücü şehitlerimize 4 parkın isminin verilmesi bizleri son derece sevindirirmiş ve duygulandırmıştır. Bu güzel insanların unutulmaması için isimlerini yaşatılmasında ortaya koyulan samimiyetten dolayı başkanımız Orhan Bulutlar'a ve tüm meclis üyelerine tek tek teşekkür ediyorum. Birliğimizin ve beraberliğimizinim daimi olması dileklerimizle saygılarımı sunuyorum" dedi.



Palandöken Belediyesi tarafından Yenişehir Müftü Solakzade Mahallesinde yeni yaptırılan Nikah Sarayı ile Yıldızkent Hüseyin Avni Ulaş Mahallesinde yaptırılan Efkan Ala Kültür Merkezi içerisinde bulunan Konferans Salonu ve ilçenin muhtelif noktalarında yeni yaptırılan Parklara isimler verdi. Palandöken Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu çalışması doğrultusun da Palandöken Belediyesinin prestijli projelerinden biri olan Nikah Sarayına; Nene Hatun Nikah Sarayı ismi verilirken, Efkan ALA Kültür Merkezi içerisinde bulunan Konferans Salonuna ise; Prof. Dr. Raşit Küçük ismi verildi. Ayrıca Palandöken Belediyesi 2018 yılı içerisin de ilçenin muhtelif notlarına yapılan 8 adet parka ise Ülkücü Şehit Baharettin Dedeşen Parkı, Ülkücü Şehit Zekai Nergis Parkı, Ülkücü Şehit İlhami Yağan Parkı, Ülkücü Şehit Kemal Durmazpınar Parkı, Neşeli Çocuklar Parkı, Güneş Parkı, Üçgen Parkı ve Aydınlık Parkı isimleri verildi. Daha sonra Palandöken Belediye Meclis üyeleri toplu olarak hatıra fotoğraf çektirdi. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Genç Liderler Buluşması, 9 Mart Grand Pera Emek Sahnesinde Yapılacak

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı'na Şok Suçlama: Kardeşimi Sen Kovdurdun

6 Mart 2019, Balık Burcu Yeniayı Burçları Nasıl Etkileyecek?

Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı