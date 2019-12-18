Palandöken Belediyesi 2. dönem kurs kayıtları başladı - Son Dakika

2013 yılında hizmete açılan ve bugüne kadar 16 bin 369 kursiyer mezun eden Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde 2'nci dönem kurs kayıtları başladı.



Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi bir okul gibi hizmet vermeye devam ediyor. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kültür merkezinde 48 ayrı branşta eğitim verildiğini dile getirerek, ilçe sakinlerini verilen eğitimlerden faydalanmaya davet etti.



KURSİYERLERİMİZ EV EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNUYOR



Kurslara katılım gösteren kursiyerlerin meslek edinmenin yanında sosyal ve kültürel amaçlı bilgi beceri kazandığını ifade eden Başkan Sunar, boş zamanı olumlu faaliyetlerle değerlendirmek isteyenlerin bu kurslara katılım sağladığını ve ücretsiz olarak verilen kurslara katılımın her geçen yıl arttığını belirtti. Başkan Sunar, "Açmış olduğumuz kurslara talep oldukça yoğun. İlk dönem oldukça verimli geçti ve kursiyer sayımız 798. Bu ciddi rakam. Şimdi 2'nci dönem kurs kayıtlarımızı başlatmış bulunuyoruz. Amacımız, ilçe sakinlerimizin boş zamanını, olumlu faaliyetlerle değerlendirmesi ve el becerilerini geliştirmesi. Bunun yanında sosyal yaşamı zenginleştirmeyi sağlamak da yine amaçlarımız arasında. Bugüne kadar açmış olduğumuz kurslara ev kadınlarımızın katılımı oldukça yoğun oldu. Onların ortaya çıkardıkları eserler ve ev ekonomilerine sağladıkları katkı, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor." dedi



48 BRANŞTA EĞİTİM VERİLİYOR



Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ikinci döneminde; Adli takip kursu, Ahşap işleme ve yakma, Arapça, Arıcılık, Autocad, Bağlama, Bilgisayar, Bilgisayar destekli muhasebe, Çocuk gelişimi, Diksiyon, Doğalgaz ateşçiliği, El nakışı, Emlak danışmanlığı, Filografi, Fotoğrafçılık, Geleneksel giysiler, Gitar, Halk oyunları, Hüsn-ü hat, İğne oyası, İngilizce, İşaret dili, Karakalem, Kuran-ı kerim, Keman, Makine nakış, Ney, Okuma-yazma, Osmanlıca, Oyun odası kreş, Pastacılık, Photoshop, Stepaerobik, Tezhip, Tığ ve şiş örücülüğü, Voleybol, Web tasarım, Yağlı boya resim, Yedi eminlik, Okçuluk, İlkyardım, İş sağlığı ve Güvenliği kursu olmak üzere toplam 48 branşta ücretsiz eğitimler veriliyor.



Yunusemre Mahallesi'nde hizmet veren Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi, Ocak ayının 15'ine kadar kayıt almaya devam edecek. - ERZURUM