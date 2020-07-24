Palandöken Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i işlemeli maske dağıttı - Son Dakika

Erzurum'un Palandöken Belediyesi, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla camilerde ürettiği Ayasofya-i Kebir Cami-i işlemeli maske dağıttı.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, katkısı bulunan herkese teşekkür ederek, "Ayasofya-i Kebir Cami-i, 86 yıl sonra bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Ayasofya cemaatine, bizlerde fethin sembolü Ayasofya'ya kavuştuk. Palandöken Belediyesi olarak, hasretin sone erdiği bu özel güne özel bir çalışma yaptık. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde üretimini yaptığımız maskelere, Ayasofya-i Kebir Cami-i'nin fotoğraflarını işleyerek bu tarihi günde cemaatimize ulaştırdık. Sevincimiz tarifsiz. Hamdolsun bizleri bugüne kavuşturan Rabbimize." diye konuştu.