Palandöken Belediyesi Kar Temizleme Çalışmalarına Devam Ediyor

Erzurum Palandöken İlçesinde dün akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle Palandöken Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri ekipleri tarafından aralıksız kar temizliği çalışmaları yapılıyor.

Erzurum Palandöken İlçesinde dün akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle Palandöken Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri ekipleri tarafından aralıksız kar temizliği çalışmaları yapılıyor.



Ekipler, kar temizleme çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki cadde ve sokakları iş makineleri yardımıyla temizlerken, tuzlama ve cüruf çalışmaları da yapıyor. İlçe merkezinin dış mahallelerle olan bağlantı yollarının ulaşıma açık tutulması içinde seferber olan ekipler, bu yollarda da kar küreme çalışmaları yaparak, ihtiyaç duyulan yerlerde de tuzlama ve cüruflama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca belediye ekiplerince yayaların kullandığı kaldırımlarda da kar küreklerle temizlik çalışmaları yapılıyor.



Palandöken Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki kar mücadele ekipleri ile ve belediyenin ihtiyaç duyduğu günlük kiralanan iş makineleri ile çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Şehrimize uzun süredir beklediğimiz kar yağışı ve bereket geldi. Tüm ekiplerimizle 5 merkez mahallemiz ile Büyükşehir Yasasıyla mahallemiz haline halen 21 köy olmak üzere toplam 26 mahallemizdeki sokak ve caddeler de 24 saat boyunca kar temizliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii mezralarımızda unutmamak kaydıyla" dedi.



Yapılan kar temizliği çalışmalarında toplam da 35 ekipman ve 165 personelin görev aldığının altını çizen Başkan Bulutlar ekiplerin Palandöken'deki kar yağışı ve buzlanmaya karşı tüm ekipmanlarıyla 24 saat görevinin başında olduğunu belirterek, bölge genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli tedbir ve önlemlerin alındığını da bildirdi. - ERZURUM

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