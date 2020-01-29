Palandöken Belediyesi kış sporlarına odaklandı - Son Dakika
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Palandöken Belediyesi kış sporlarına odaklandı

6 saat önce

Palandöken Belediyesi Kış Spor Okullarınca açılan ücretsiz kayak kursunda, Konaklı'da kayağa 'merhaba' diyen öğrenciler, Palandöken'de 'gelişim' sağlıyor.

Palandöken Belediyesi kış sporlarına odaklandı, System.String[]

Palandöken Belediyesi Kış Spor Okullarınca açılan ücretsiz kayak kursunda, Konaklı'da kayağa 'merhaba' diyen öğrenciler, Palandöken'de 'gelişim' sağlıyor.


Palandöken Belediyesi sosyal belediyecilik alanındaki çalışmalarını artırarak sürdürüyor. Belediye sömestr tatilinden de yararlanarak, 'Palandöken ilçesinde kayak öğrenmeyen kalmasın' anlayışıyla öğrenciler için kayak kursu düzenledi.


ÖĞRENCİLERİN BÜTÜN İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR


Kış Sporlarında iddialı bir konuma gelmek isteyen Palandöken Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde eğitim gören ilköğretim öğrencilerine yönelik ücretsiz kayak kursu başlattı. Geleceğin kayakçılarını yetiştirme amacıyla Konaklı ve Palandöken Kayak Merkezlerinde, alanında uzman eğitimcilerle öğrencilerin kayak eğitimi almasını sağlayan Palandöken Belediyesi, öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını da karşılıyor.


BAŞKAN SUNAR: KIŞ SPORLARINDA VAR OLMALIYIZ


Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilçelerinin kış sporlarında iddialı bir konuma gelmesi gerektiğini belirterek, "Palandöken Belediyesi var olacaksa, kış sporlarında var olmalı. Bu sene bizim için ilk senemiz. Bu yıl yarıyıl tatilinde ilköğretim öğrencilerimize yönelik bir kayak kursu çalışmamız oldu. Bir sonraki yıl daha da donanımlı olarak 'kış sporlarında bende varım' diyecek hale geleceğiz. Bizim böyle bir vizyonumuz olmalı. İlçemizde 2 tane kayak merkezi var; Konaklı ve Palandöken. Yine Buz sporlarına yönelik Salonlar, atlama kuleleri ilçemiz sınırları içerisinde. Bu spor yatırımları ciddi bir imkan ve biz Palandöken belediyesi olarak bu imkanlardan yararlanmanın gayretinde olacağız." Dedi - ERZURUM

Palandöken, Konaklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:39 Kaynak: İHA
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