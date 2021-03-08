Palandöken Belediyesi'nden 8 Mart etkinliği - Son Dakika

Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi (PALTİM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar tarafından görevlendirilen PALTİM ekipleri, ilçede esnaflık yapan kadınlara, şehit, gazi; eş ve annelerine, belediye kadın personeline gül takdim ederek, bu özel günlerini kutladı.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, kadınların medeniyetimizdeki yerine dikkat çekti. Başkan Sunar, "İnsanlık, sevgiyi, terbiyeyi kadınlardan öğrenmiştir. Bizim medeniyetimizde, kadının yönetimde ve sosyal yaşamdaki yeri ve hakkı üst düzeydedir. Tarih bunu böyle yazmıştır. Kadının değerini bilen, aile ve hayatın merkezine koyan bir medeniyetin emanetçileri olarak, kadın haklarının gelişimi konusunda gerekli hassasiyeti hep birlikte göstermeliyiz." diye konuştu

Palandöken'de 8 Mart etkinlikleri kapsamında Palandökenli hanımları yalnız bırakmadıklarını, gül takdim ederek günlerini kutladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Sunar, "Bu vesileyle başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere, şefkatin ve fedakarlığın sembolü olmuş tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar gününü kutluyor, sağlık ve esenlik diliyorum." Dedi. - ERZURUM