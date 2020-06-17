Palandöken Belediyesi'nden bir örnek çalışma daha - Son Dakika

Palandöken Belediyesi'nden bir örnek çalışma daha

Maske takmanın zorunlu olduğu Erzurum'da Palandöken Belediyesi, Çocuklara özel maske üretti.

Palandöken Belediyesi'nden bir örnek çalışma daha, System.String[]

Maske takmanın zorunlu olduğu Erzurum'da Palandöken Belediyesi, Çocuklara özel maske üretti. Üzerinde çizgi film karakterlerinin bulunduğu maskelere çocukların ilgisi yoğun oldu.


Korona virüs ile mücadelede yürüttüğü çalışmalarla takdir toplayan Palandöken Belediyesi, yeni bir örnek çalışmaya daha imza attı. Belediye, çizgi film karakterlerinin işlendiği, çocuklara özel maske üretti.


Palandöken Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kültür merkezlerinde çocuklara özel üretilen maskeler, Başkan Muhammet Sunar'ın katılımıyla ilçede bulunan parklarda çocuklara dağıtıldı. Üzerinde çizgi film karakterlerinin bulunduğu maskelere yoğun ilgi gösteren çocuklar, Başkan Sunar'a teşekkürlerini dile getirdiler.


Başkan Sunar: Tedbiri Elden Bırakmıyoruz


Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, maske takmanın zorunlu olduğu Erzurum'da parkları dolduran çocuklar için maske ürettiklerini belirterek, "Tedbiri elden bırakmıyoruz. Palandöken Belediyesi olarak pandemi süreci boyunca tek kullanımlık ve yıkanabilir maske ürettik. Çocuklarımızın dışarıya çıkma yasağının kalkmasıyla beraber parklarımızda bir yoğunluk oluştu. Biz de bunun için 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük ve çocuklara özel maske ürettik. Daha küçük ebatlarda ve üzerinde çizgi film karakterlerinin bulunduğu maskeleri Parklarda bulunan çocuklarımıza dağıtıyoruz. Çocuklarımız için onların bedenlerine, yüzlerine uygun ürettiğimiz bu maskelere, özendirmek maksadıyla çizgi film karakterlerinin figürlerini işledik. Çocukların ilgisi oldukça fazla. Bu da bizi memnun ediyor. Hem yetişkin vatandaşlarımız için, hem de çocuklarımız için maske üretmeye devam ediyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımız belediyemize gelerek, PALTİM birimimizden de ürettiğimiz bu maskeleri temin edebilir." dedi


Başkan Sunar, Palandöken Belediyesi olarak bugüne kadar 120 bin maske üreterek ilçe sakinlerine ulaştırdıklarını da sözlerine ekledi.


'Bu maskeleri severek, isteyerek takacağız'


Başkan Sunar'ın konuşmasının ardından teşekkürlerini ifade eden çocuklar da, "Bizlere özel üretilen maskeler için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Daha önce yetişkinlere özel üretilen maskeleri kullanmaya çalışıyorduk. Ama olmuyordu. Bize özel ebatlarda ve üzerinde ilgimizi çeken çizgi film karakterlerinin bulunduğu bu maskeler çok güzel. Süreç son bulana kadar severek, isteyerek takacağız." diye konuştular. - ERZURUM

Muhammet Sunar, Palandöken, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 03:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Palandöken Belediyesi'nden bir örnek çalışma daha - Son Dakika

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