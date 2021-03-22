Palandöken Kayak Merkezi Kar Kızağı Tesisi Projesi'nde yatırım aşamasına gelindi - Son Dakika

Palandöken Belediyesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) arasından imzalanan Palandöken Kayak Merkezi Kar Kızağı Tesisi Projesi'nde yatırım aşamasına gelindiği bildirildi.

Palandöken Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent ormanında hayata geçirilecek proje ile Palandöken, kızak pistleriyle de yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekerek yeni bir kimlik kazanacak.

Vatandaşların ve profesyonel sporcuların faydalanabileceği 800 metre uzunluğundaki projenin protokolü, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ile KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sunar, kış turizmine dönük yatırımların devam edeceğini belirtti.

Proje ile eksikliği giderdiklerini aktaran Sunar, şunları kaydetti:

"Profesyonel sporcularımızın faydalanabileceği, vatandaşlarımızın ve şehrimize gelen turistlerin kızak keyfini doyasıya yaşayabileceği uluslararası standartlara uygun kar kızağı pisti, dünya çapında bir kızak pisti olacak. Önceliğimiz turizmle anılan Palandöken'i tüm ülke hafızasında canlı tutmak. Türkiye'nin önde kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken'de önemli bir eksikliği gidereceğimiz proje için KUDAKA ile protokol imzaladık. Kent Ormanında, profesyonel ve amatör sporcuların hizmetinde olacak kızak pistinde, artık yatırım aşamasındayız."