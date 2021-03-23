Palandöken Belediyesi'nden kış turizmine yeni bir yatırım - Son Dakika

Palandöken Belediyesi'nden kış turizmine yeni bir yatırım

23.03.2021 00:57
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Palandöken Belediyesi, uluslararası standartlara uygun kar kızağı tesisi projesinde yatırım aşamasına geldi.

Palandöken Belediyesi, uluslararası standartlara uygun kar kızağı tesisi projesinde yatırım aşamasına geldi. Kent ormanında hayata geçirilecek proje ile Palandöken artık, kızak pistleriyle de Dünya gündemine taşınacak. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Kış turizmine dönük yatırımların devam edeceğini söyledi.

Dünya Çapında Kızak Pisti Olacak

Palandöken Belediyesi, vatandaşların ve profesyonel sporcuların faydalanabileceği 800 metre uzunluğunda kızak pisti projesinde yatırım aşamasına geldi. Bugün KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile projenin protokolünü imzalayan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Profesyonel sporcularımızın faydalanabileceği, vatandaşlarımızın ve şehrimize gelen turistlerin Kızak keyfini doyasıya yaşayabileceği uluslararası standartlara uygun kar kızağı pisti, Palandöken'imize hayırlı olsun. Dünya çapında bir kızak pisti olacak" diyerek önceliklerinin turizmle anılan Palandöken'i tüm ülke hafızasında canlı tutmak olduğunu belirtti.

Proje Yatırım Aşamasında

800 metre uzunluğunda uluslararası standartlara uygun kar kızağı pisti ile Türkiye'nin önde kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken'de önemli bir eksikliği gidereceklerini paylaşan Başkan Sunar, "Dünya çapında kar kızağı pisti için KUDAKA ile Protokol imzaladık. Kent Ormanında, profesyonel ve amatör sporcuların hizmetinde olacak kızak pistinde, artık yatırım aşamasındayız." dedi

Palandöken 'Nefes Projesi' Hayata Geçiyor

Açıklamasına kent ormanında geçtiğimiz yıl başlattıkları ve belediyenin kendi imkanlarıyla ilerleyen Vadi Palandöken Nefes Projesine de değinen Başkan Sunar, "80 dönümlük bir alana sahip Palandöken Belediyesi Kent Ormanını, sosyal tesislerle donatarak, ilçe turizm altyapısının güçlendirilmesi, kış turizmine yeni bir değer kazandırılması ve Yeşil Çevreli Bir Palandöken imajının oluşturulmasını amaçlıyoruz." diye konuştu. - ERZURUM

Muhammet Sunar, Palandöken, Yatırım, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Palandöken Belediyesi'nden kış turizmine yeni bir yatırım - Son Dakika


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