Palandöken Belediyesi'nden Maske üretimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Palandöken Belediyesi'nden Maske üretimi - Son Dakika

Palandöken Belediyesi'nden Maske üretimi

6 saat önce

Koronavirüs ile mücadelede en önemli ihtiyaç kalemlerinden olan maske üretimi için Palandöken Belediyesi harekete geçti.

Palandöken Belediyesi'nden Maske üretimi, System.String[]

Koronavirüs ile mücadelede en önemli ihtiyaç kalemlerinden olan maske üretimi için Palandöken Belediyesi harekete geçti. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'ndeki atölyelerde yılların verdiği deneyimle maske üreten Palandöken Belediyesi, ürünleri bölgesindeki vatandaşlarla paylaşıyor.


MASKE ÜRETİMİ


5 bin maske üretiminin gerçekleştirildiği kültür merkezinde 8 kişilik ekip, taleplere yetişebilmek için yoğun bir mesai harcıyor. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, maske üretimine yoğunlaşan ekibine teşekkür ederek, yaptıkları işin ehemmiyetine vurgu yaptı.


MÜCADELE SÜRECİ


Başkan Sunar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürütülen corona-19'la mücadele sürecinde Palandöken ilçesi olarak özel bir yaklaşım ve Cumhurbaşkanlığınca öngörülen program dahilinde katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda Palandöken Belediyesi olarak ilçede önemli çalışmalara imza attık. Bugün de maske üretimiyle süreçte verilen mücadeleye katkı sağlıyoruz. Bu ateşe bir su serpme adına Palandöken Belediyesi olarak bizlerde elimizden geleni yapıyoruz." dedi


'GURUR DUYUYORUZ'


Türkiye'nin corona-19'la mücadelede küresel boyutlu bir başarı gösterdiğini, çağdaş ve sağlam sağlık altyapısıyla, mücadelede gerekli tüm ekipmanların üretiminde gıpta edilir bir düzeyde bulunduğunu belirten Sunar, "Devletimizle ne kadar gurur duysak azdır." dedi


BİRLİK VE BERABERLİK


Türkiye'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, dünya düzeyinde örnek ve emsalsiz bir mücadele verildiğini, ülke içinde olduğu gibi, yeryüzündeki mazlum milletlere ve talepte bulunan diğer ülkelere de yardım eli uzatıldığını belirten Sunar, bu başarının temelinde birlik ve beraberlik ruhunun olduğunun altını çizdi.


SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI


Cumartesi ve Pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına tüm Palandöken halkının uyacağından şüphesi bulunmadığını belirten Başkan Sunar, 'Bir kez daha yineliyoruz: Kendi sağlığımız, ailemizin sağlığı, toplumun sağlığı için 'Evde Kal Palandöken' diyoruz. Vefa Sosyal Gruplarımız, yasaktan muaf tutulan ekiplerimizle sokağa çıkma yasağı sürecinde halkımızın emrinde olacağız. Allah yardımcımız olsun. ' dedi. - ERZURUM

Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Palandöken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 02:50 Kaynak: İHA

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