Son Dakika Haberleri: Palandöken Belediyesi'nden Türk Kızılay'ına Kan Bağışı

Palandöken Belediyesi'nden Türk Kızılay'ına Kan Bağışı

1 saat önce

Palandöken Belediyesi çalışanları, Türk Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına Başkan Orhan Bulutlar öncülüğünde katkıda bulundu.

Palandöken Belediyesi'nden Türk Kızılay'ına Kan Bağışı, System.String[]
Palandöken Belediyesi çalışanları, Türk Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına Başkan Orhan Bulutlar öncülüğünde katkıda bulundu. Başkan Bulutlar, kan bağışının önemine dikkat çekti ve kan bağışında bulunan tüm personele teşekkür etti.

Yıl içerisinde birçok sosyal sorumluluk projesine destek veren Palandöken Belediyesi personeli, önemli bir kampanyaya daha destek verdi. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar öncülüğünde kan bağışında bulunan çalışanlar, mesai bitimine kadar kan vermeye devam edecekler. Kan bağışında bulunan tüm personele teşekkür eden Başkan Orhan Bulutlar, kan bağışının önemini dile getirdi.

Kan bağışlama kampanyasına destek vermenin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, "Palandöken Belediyesi olarak Türk Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan verme kampanyasına çalışma arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımızla birlikte katılıyoruz. Tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Belirli aralıklarla Türk Kızılay Kan Merkezimiz ile birlikte yaptığımız çalışmalara bugün yine ekibimizle birlikte destek veriyoruz. Kan vermek hem hayat kurtarıyor hem de kan verenlerin sağlığına katkı sağlıyor. Bu durumu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın belirli periyodlarda kan vermelerini doktorlarımız da öneriyor. Biz de Palandöken Belediyesi olarak mesai arkadaşlarımızla birlikte bu kampanyaya destek verdiğimiz için mutluyuz. Kan veren tüm arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

Kızılay, Palandöken, Yerel, Yaşam
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