Palandöken Belediyesi'nden vefa örneği

Erzurum'un Palandöken İlçe Belediye Meclisi, ülkede ender görülen anlamlı bir davranışa imza attı. Belediye Meclis Üyeleri, oturum ücretlerini Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.



Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Palandöken Belediye Başkan Vekili Şeref Doğan, "Bu ulvi kararı Başkanımız Muhammet Sunar Beyefendinin talimatıyla gerçekleştirdik. Kahraman ordumuz, Fırat'ın doğusunda bulunan terör örgütleri PKK/PYD/ YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak amacıyla Barış Pınarı Harekatını sürdürüyor" diye konuştu.



"Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur" diyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozmak ve bekamızı güvence altına almak için yapılan Barış Pınarı Harekatı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik sağlayacaktır. Bizler de Palandöken Belediye Meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Meclis üyeleri olarak oturum ücretlerimizi Mehmetçik Vakfı'na bağışladık. ve inanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekatın başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakar Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyoruz. Bu vesileyle tüm şehitlerimize ve Hakkari'de teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit düşen Erzurumlu hemşehrimiz Kahramanımız Sezai Ekşioğlu'na Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz."



Belediye Meclis salonunda gerçekleşen olağanüstü toplantı sonrasında 'Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla İstiklal Marşı okunup, asker selamı verildi.



Öte yandan oturumlardan alınacak ücretler de oy birliği ile Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı. - ERZURUM