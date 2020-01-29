Palandöken Belediyesi öğrencilere ücretsiz kayak eğitimi veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Palandöken Belediyesi öğrencilere ücretsiz kayak eğitimi veriyor - Son Dakika

Palandöken Belediyesi öğrencilere ücretsiz kayak eğitimi veriyor

6 saat önce

Palandöken Belediyesi Kış Spor Okulları kapsamında çocuklara ücretsiz kayak eğitimi veriyor.

Palandöken Belediyesi öğrencilere ücretsiz kayak eğitimi veriyor, System.String[]

Palandöken Belediyesi Kış Spor Okulları kapsamında çocuklara ücretsiz kayak eğitimi veriyor.

Kış sporlarında başarılı sporcu yetiştirmek için harekete geçen belediyenin kursu, ilçe sınırları içerisinde eğitim gören ilköğretim öğrencilerini kapsıyor.

Geleceğin kayakçılarını yetiştirme amacıyla Konaklı ve Palandöken Kayak Merkezlerinde, alanında uzman eğitimcilerle öğrencilerin kayak eğitimi almasını sağlayan belediye, kursa katılanların bütün ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yaptığı açıklamada, ilçelerinin kış sporlarında iddialı bir konuma gelmesini hedeflediklerini aktardı.

İlk kez açılan kursa katılımın sevindirici olduğunu ifade eden Sunar, şöyle konuştu:

"Palandöken Belediyesi var olacaksa, kış sporlarında var olmalı. Bu sene bizim için ilk senemiz. Bu yıl yarıyıl tatilinde ilköğretim öğrencilerimize yönelik bir kayak kursu çalışmamız oldu. Bir sonraki yıl daha da donanımlı olarak 'kış sporlarında bende varım' diyecek hale geleceğiz. Bizim böyle bir vizyonumuz olmalı. Bilindiği üzere Palandöken ilçesinde 2 kayak merkezi var ve buz sporlarına yönelik salonlar, atlama kuleleri de yine ilçemiz sınırları içerisinde. Bu spor yatırımları ciddi bir imkan ve biz belediye olarak bu imkanlardan yararlanmanın gayretinde olacağız."

Palandöken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:22 Kaynak: AA
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