Palandöken Belediyesinden 15 Temmuz'a özel maske - Son Dakika

Palandöken Belediyesinden 15 Temmuz'a özel maske

Erzurum'da Palandöken Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel üretilen maskeler, demokrasi nöbeti etkinliğine katılan vatandaşlara dağıtıldı.

Erzurum'da Palandöken Belediyesince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel üretilen maskeler, demokrasi nöbeti etkinliğine katılan vatandaşlara dağıtıldı.

Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid19) pandemi döneminde Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın talimatıyla Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde maske üreten ekipler, 15 Temmuz'a özel maske tasarladı.

Belediye görevlilerince 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları ve logosunun üzerinde bulunduğu özel maskeler, kentte demokrasi nöbeti etkinliği alanında vatandaşlara dağıtıldı.

Vatandaşlar da maske dağıtımında bulunan Başkan Sunar'a teşekkür etti.

Başkan Sunar, Türk milletine mensup olmaktan büyük şeref duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yüreğimize nakşettiğimiz aziz şehitlerimizin ve 15 Temmuz logosunun üzerinde bulunduğu maskeleri halkımıza ulaştırıyoruz. Bu aziz millete ne yapsak azdır. Allah milletimizi her türlü beladan, şerden saklasın. Aziz milletimiz 15 Temmuz'da 'Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak' imanını bir kez daha vurgulamıştır. Bu aziz millet, zulmün topu, tankı, tüfeği, uçağına karşı, hakkın bükülmez kolu, dönmez yüzü olmuştur."

Palandöken, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Palandöken Belediyesinden 15 Temmuz'a özel maske - Son Dakika

Son Dakika

22:34 Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu 22:29 Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi 21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 19:33 Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Herkesin evlilik beklediği Murat Dalkılıç ve Hande Erçel çifti, aşklarına son noktayı koydu
22:34
Son Dakika: TSK Kanunu Meclis'te kabul edildi! Erbaş ve erlere hafta sonu izin hakkı verildi
22:29
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından izlendi
19:33
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 23:13:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Palandöken Belediyesinden 15 Temmuz'a özel maske - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]