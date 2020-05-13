Palandöken Belediyesinden esnafa destek - Son Dakika

Erzurum'un Palandöken Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa ramazan ayı nedeniyle ihtiyaçlarını gidermeleri için alışveriş kartı verdi.

Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın talimatıyla harekete geçen ekipler, iş yerlerini kapatan esnafla irtibata geçerek maske, el dezenfektanı ve alışveriş kartı dağıttı.

Başkan Sunar, salgın sürecinde dayanışmanın devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını nedeniyle iş yerini kapatmak zorunda kalan esnafımıza destek olma gayreti ve özverisi içerisindeyiz. Daha önce berber ve kuaförlerimizi ziyaret ederek destek olmaya çalıştık. Bugün de kahvehane, kıraathane ve internet kafe esnafına ulaşarak iftarlık hediye kartı, maske ve el dezenfektanı ilettik. 250 Türk lirası değerindeki hediye kartlarımızı söz konusu esnafımızın tamamına ulaştırıyoruz."