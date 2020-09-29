Palandöken Belediyesinin yol ve asfalt çalışmaları - Son Dakika

Palandöken ilçesindeki Abdurrahmangazi Mahallesi'nin Emniyet-TOKİ'ler arasında ulaşımı sağlayan caddenin trafiğe açıldığı bildirildi.

Palandöken Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın prestij cadde projeleri arasında yer alan yeni bölge ulaşıma açıldı.

Belediye Başkanı Sunar, mevcut imar planlarında 1,5 kilometrelik ham yolun bulunduğunu belirterek, "Öncelikle bu yolun dolgu ve yarma işlemleri yapıldı, sonra tretuvar çalışmalarına başlandı. Yeşil alanlar oluşturulduktan sonra yaklaşık 2 bin 500 metre bordür, 5 bin metrekare tretuvar döşeme yapıldı. 1800 ton plentmiks malzeme serimi yapıldı. Yaklaşık 10 bin metrekare asfaltlama işlemi gerçekleştirilerek cadde trafiğe hazır hale getirildi. İlimize, ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Söz konusu caddenin Emniyet-TOKİ'ler bölgesine yeni bir imaj kazandırdığını dile getiren Sunar, marka ilçe hedefleri doğrultusunda ulaşım ağını güncelleştirmeye devam edeceklerini vurguladı.