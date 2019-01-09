Palandöken Belediyespor, Akkuş Belediyespor'u Evinde Yıktı
12 dakika önce
Türkiye Voleybol Erkekler 1.Ligi B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Palandöken Belediyespor, konuk olduğu Ordu'da Akkuş Belediyespor'u 3-0 yenerek üç puanı sahibi oldu ve puanını 41'e yükseltti.
Türkiye
Voleybol Erkekler 1.Ligi B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Palandöken Belediyespor
, konuk olduğu Ordu
'da Akkuş
Belediyespor'u 3-0 yenerek üç puanı sahibi oldu ve puanını 41'e yükseltti.
Rakibi karşısında iyi bir oyun sergileyen ve maça etkili başlayan Palandöken ekibi ilk seti 25-22 önde tamamladı. İkinci sette ise kazanmak için her şeyi yapan Akkuş Belediyespor, bu seti de 25-22 kaybetti. Üçüncü seti de 25-18 kaybeden Ordu temsilcisi evinde umduğunu bulamadı. Deplasman'a lider olarak giden Palandöken Belediyespor aldığı galibiyetle puanını 41 yaparak Hafta sonu ( Pazar günü ) Deplasmanda Malatya
B.Şehir Belediyespor'la karşılaşacak. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:51 Kaynak: İHA
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