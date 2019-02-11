Son Dakika Haberleri: Palandöken Belediyespor, Bulancak Belediye Betonspor'u Evinde Yendi

Palandöken Belediyespor, Bulancak Belediye Betonspor'u Evinde Yendi

1 saat önce

Türkiye Voleybol Erkekler 1.Ligi B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Palandöken Belediyespor, konuk olduğu Giresun'da Bulancak Belediye Betonspor'u 3-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Palandöken Belediyespor, Bulancak Belediye Betonspor'u Evinde Yendi, System.String[]
Türkiye Voleybol Erkekler 1.Ligi B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Palandöken Belediyespor, konuk olduğu Giresun'da Bulancak Belediye Betonspor'u 3-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Giresun 19 Eylül Kapalı Spor Salonu da oynanan karşılaşmada iyi bir oyun sergileyen ve maça etkili başlayan Palandöken ekibi ilk seti 18-25 önde tamamladı. İkinci sette ise kazanmak için her şeyi yapan Bulancak Belediyespor, bu seti de 20-25 kaybetti. Üçüncü seti de 12-25 kaybeden Giresun temsilcisi evinde umduğunu bulamadı. Deplasmana lider olarak giden Palandöken Belediyespor aldığı bu galibiyetle yine evine lider olarak döndü. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:04 Kaynak: İHA

Giresun, Palandöken Belediyespor, Bulancak, Palandöken, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



KPSS Türkiye Birincisi, Mülakatta Elendi Mehmet Özhaseki: MHP ile İttifak Kapsamında Bazı Adaylarımızı Geri Çekebiliriz

Sebze-Meyve Fiyatı Anlatılırken Yapılan "Kadın Ticareti" Gafı Şaşkına Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 11:56:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Palandöken Belediyespor, Bulancak Belediye Betonspor'u Evinde Yendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]