Palandöken Belediyespor, Bulancak Belediye Betonspor'u Evinde Yendi
1 saat önce
Türkiye Voleybol Erkekler 1.Ligi B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Palandöken Belediyespor, konuk olduğu Giresun'da Bulancak Belediye Betonspor'u 3-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.
Türkiye
Voleybol Erkekler 1.Ligi B Grubu'nda şampiyonluk mücadelesi veren Palandöken Belediyespor
, konuk olduğu Giresun
'da Bulancak
Belediye Betonspor'u 3-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.
Giresun 19 Eylül
Kapalı Spor Salonu da oynanan karşılaşmada iyi bir oyun sergileyen ve maça etkili başlayan Palandöken ekibi ilk seti 18-25 önde tamamladı. İkinci sette ise kazanmak için her şeyi yapan Bulancak Belediyespor, bu seti de 20-25 kaybetti. Üçüncü seti de 12-25 kaybeden Giresun temsilcisi evinde umduğunu bulamadı. Deplasmana lider olarak giden Palandöken Belediyespor aldığı bu galibiyetle yine evine lider olarak döndü. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:04 Kaynak: İHA
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