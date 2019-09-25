Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sebze meyvenin ucuzladığı bolluk ve bereket aylarında son günlerini yaşandığını söylerken bu durumun vatandaşlar tarafından da fırsata çevrilmesi gerektiğini ifade etti.



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yaz sezonunun bitmesi ve sonbaharın yüzünü göstermesiyle birlikte artık kışlık hazırlıklar için son demler yaşanıyor. Kışın sebze ve meyveyi pahalıya tüketmemek için annelerimizin sağlıklı ve ekonomik saklama yöntemlerini kullanmalıyız. Pazarda domatesin kilosu 1 TL'ye patlıcanın kilosu 2 TL'ye kadar düştü. Birçok ürünün en hesaplısı mahalle pazarlarında satılıyor. Mevsiminde hesaplı olan bu ürünleri kış gelmeden alıp konserve, turşu, reçel, marmelat, tarhana gibi çeşitli yöntemlerle saklayıp kışa hazırlık yapmayı unutmamalıyız" dedi.



"Kış hazırlıkları sebze ve meyvede fiyat istikrarı sağlayabilir"



Bol ve ucuz olan ürünleri farklı yollardan muhafaza ederek kışın tüketmenin hem sağlık hem de ekonomi açısından önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, "Dört bir yanı cennet olan ülkemizde her çeşit sebze ve meyve üretiliyor. Özellikle yazdan kalma bu son günlerde fiyatların da ucuz olduğu son dönemdeyiz. Bu dönemi fırsata çevirmek için annelerimizin ve büyüklerimizin yaptığı gibi bol ve ucuz olan ürünleri kurutarak, dondurarak, konserve haline getirerek reçel, tarhana, turşu vb. gibi birçok şekilde muhafaza edip kışın tüketebiliriz. Domates konserveleri, salçalar, biber, patlıcan, kabak, fasulye, bamya gibi kurutulmuş sebzeler ve barbunya, bezelye, mısır gibi dondurulmuş sebzeler, salamura yaprak, zeytin, peynirler, ev yapımı yufka, erişte, pekmez, komposto gibi tüm yiyecek ve içecekler kışın gönül rahatlığı ile tüketilmelidir" diye konuştu.



"Ev yapımı konserveler sağlığımızın ve cebimizin dostu"



Kış hazırlığı alışkanlıklarının modern yaşamdaki fast food tüketim çılgınlığını da önleyebileceğine işaret eden Palandöken, "Günümüzde her şeyi hızlıca tüketmeye alıştığımız için özellikle öğrenciler ve çalışan bireyler tarafından fast food besinler çok fazla tercih ediliyor. Öyle ki annelerimizin yaptığı ev yemeklerini ve çeşitli lezzetlerin tadını unutur olduk. Zaman zaman fast food besinler vakitten tasarruf sağlasa da sürekli tüketmenin zararlı olduğu bilinen bir gerçek. Bunun yerine, mevsiminde hazırladığımız ev yapımı yiyecekleri tüketirsek sağlığımız ve ekonomimiz için daha faydalı olur. Günümüzde birçok fast food şirketinin yabancı menşeili olduğu düşünülürse büyüklerimizin yöntemleriyle hazırladığımız konserve gibi gıdalar ülke ekonomisine de katkı sağlar. Öte yandan kışın abartılı fiyatlara ürün satın almak istemiyorsak yazın bitmesine sayılı günlerin kaldığı bu dönemde bolluk ve bereketi iyi değerlendirmeliyiz. Sebze ve meyvede kışın yaşanan fiyat dengesizliğinin şimdiden önüne geçmek için kışa hazırlık yapmalıyız" şeklinde konuştu. - ANKARA