Palandöken: "Çevremiz ve ekonomimizin iyiliği için geri dönüşüm bilinci şart"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 2021'de uygulamaya geçileceğini bildirdiği zorunlu depozito uygulaması geri dönüşüm ile kazanımda atılacak en sağlam adımlardan birisi. Çevremize ve ekonomimize çok büyük katkı sağlayacak olan bu uygulamaya özellikle yerel ve ulusal zincir marketler muhakkak uymalı" dedi.



Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan zorunlu depozito uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cam ve plastik atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için topyekün bir bilinç geliştirilmesi gerektiğine değinen Palandöken, "Plastiklerin geri kazanımı sağlanmayıp doğaya karıştığında hem ekosisteme hem de ekonomimize verdiği zarar had safhada. Aynı şekilde cam ambalajlı ürünlerin de dönüştürülüp tekrar tekrar kullanılması gerekirken atık olarak doğaya karışması büyük bir kayıp. Her 10 cam şişeden 1'i, her 10 pet şişeden 3'ü ancak geri dönüşebiliyor. Gelişmekte olan ülke olarak biz de evlerimizden işyerlerimize kadar bize yakışanı yani geri dönüşüm bilincini kazanmalıyız. Bunun için de devletin sıfır atık projesi kapsamında uygulamaya soktuğu eylemleri destekliyoruz" diye konuştu.



"Plastiğin sağlığımıza ve doğaya verdiği zarar çok büyük"



Depozito uygulamasıyla çevreye ve insan sağlığına verilen zararın azalacağına dikkati çeken Palandöken, "Ülkemiz yalnızca geçtiğimiz yıl 439 bin 909 ton plastik ithal etti. Kendi atıklarımızı dönüştürme oranımızı artırdığımızda plastik ithalatı da çok büyük oranda düşecek. 2021'de başlayacak zorunlu depozito uygulaması ekonomimize büyük katkı sağlayacak. Ücretli poşet uygulamasıyla plastik poşet kullanımında görülen büyük azalmayı, cam ve plastik atıkların geri dönüşümde artış olarak da görmeliyiz. Çünkü plastiğin kanserojen maddesi, doğaya atıldığında toprağa ve suya karışması, orada yaşayan canlılarla birlikte bizim de sağlığımızı doğrudan olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullandı.



"Marketler şişenin karında varlar, geri kazanımında yoklar"



Ulusal ve yerel zincir marketlerin depozitolu ürünleri geri almadığını hatırlatan Palandöken, "Zorunlu depozito uygulaması başladığında buna en çok ulusal ve yerel zincir marketlerin katkı sağlaması gerekiyor. Çünkü şu anda ürün depozitolu olduğu halde şişeyi geri kabul etmiyorlar. O şişenin karını alırken varlar fakat geri kazanımında yoklar. Bakkal ve market esnafımız depozitolu ürünü zaten alıyor. Bu uygulama zorunlu hale geldiğinde de bu dönüşüme en özverili katkıyı esnafımız sağlayacak" şeklinde konuştu. - ANKARA