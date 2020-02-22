Palandöken: "Çin'in virüs krizini fırsata çevirebiliriz" - Son Dakika
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Palandöken: "Çin'in virüs krizini fırsata çevirebiliriz"

6 saat önce

Çin'de yaşanan virüs salgını nedeniyle bu ülkedeki üretimin ve ticaretin durma noktasına gelmesinin ülkemize ekonomik yönden olumlu yansıdığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu dönemi iyi değerlendirir, sınai üretime gerekli ve etkin teşvikleri verebilirsek bölgenin...

Palandöken:

Çin'de yaşanan virüs salgını nedeniyle bu ülkedeki üretimin ve ticaretin durma noktasına gelmesinin ülkemize ekonomik yönden olumlu yansıdığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bu dönemi iyi değerlendirir, sınai üretime gerekli ve etkin teşvikleri verebilirsek bölgenin yükselen değeri olur, Çin'in en büyük alternatifi konumuna gelebiliriz" dedi.


Korona virüsünün ülkemize yansıyan olumlu ve olumsuz etkilerinin iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Çin ile birlikte birçok ülkeyi de olumsuz etkileyen virüs salgını dünyanın gündemine oturmuş durumda. Bu durumun ciddi sağlık tehdidinin yanında ekonomik boyutu da var. Küresel piyasalarda Çin'in resesyona gireceği öngörülüyor. Çin'den ülkemize geri dönüş yapan Türk firmalarının yanında, Çin'in en büyük e-ticaret sitelerinden alışverişlerde de büyük düşüş yaşanıyor. Bu durum sadece Çin ekonomisini değil, Çin'de fason üretim yapan tüm ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkiliyor. Çin'de kurduğu kendi fabrikasından kendi ülkesine ürünlerini getiremeyenler yeni üretim yeri arayışlarına girmiş durumda. Bu da bizim için krizin fırsata çevrilebileceği bir fırsat yaratıyor. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz" diye konuştu.


"En büyük avantajımız coğrafi konumumuz"


Üretimlerin hızlanarak, yatırımcıların da yeni iş alanları ortaya çıkararak virüsün avantajlı durumlarının kullanılması gerektiğini belirten Palandöken, "Ülke olarak en büyük avantajımız coğrafi konumumuz. Ortadoğu ve Asya ile Avrupa arasında bir köprü olan ülkemizin deniz, demir, kara ve hava yollarının tamamını kullanabilmesi, artan döviz kurları nedeniyle yabancı yatırımcılar için daha düşük üretim maliyetleri sunabilmesi, üretim kalitesinin ve insan kaynaklarının üst düzeyde olması bizim en büyük avantajımız. Bu avantajları virüs krizini fırsata çevirecek şekilde değerlendirebilirsek bölgenin en hızlı yükselen ekonomisi durumuna gelebiliriz. Başta tekstil olmak üzere, otomotiv, mobilya, beyaz eşya, küçük ev aletleri, halı-kilim, hediyelik eşya sektörlerde dünya lideri olmamız mümkün. Bunun için yeni bir teşvik sistemine ve yeni bir kalkınma hamlesine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
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