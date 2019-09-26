Esnaf ve sanatkarların yetiştirecek zanaatkar ustası bulmakta sıkıntı çektiğini dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Usta çırak geleneği ile iş öğrenen esnaf ve sanatkarlarımız şu anda yanlarında çalıştıracak çırak ve kalfa bulmakta sıkıntı çekiyor. Ustalarımızın yerine yetişecek ve mesleği sürdürecek insan kaynağı sıkıntısı var. Gençlerimizin okullarda verilen eğitimin yanında usta ellerde iş öğrenip meslek sahibi olmaları için çıraklık cazip hale getirilmeli. Bunun için de çıraklık ve stajyerlik dönemlerindeki prim gün sayıları emeklilikteki prim gün sayısına dahil edilmeli. Çıraklığın önü açılmalı ve bu sayede mesleki eğitim güçlendirilmeli" dedi.



"Çırakların çalışma süreleri prim gün sayısına dahil edilmeli"



Yapılan çalışmalar sayesinde yükselişe geçen çırak sayısının bir önceki yıla göre yüzde 10 düştüğünü belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2007 yılında 187 bin 927 olan çırak sayısı, 2016 yılına kadar yüzde 60 düşerek 74 bin 203'e kadar geriledi. 2016 yılında çıraklık öğrencilerinin lise diploması almalarının önü açılınca çırak sayısı yeniden yükselişe geçmiş ve 133 bin 450'ye çıkmıştı. Çıraklık okullarının zorunlu eğitime dahil edilmesiyle çırak sayısı artsa da 2018 yılında 2017'ye göre yüzde 10 düşerek 119 bin 451 oldu. Bu durum çıraklığın halen çok da cazip olmadığını gösteriyor. Çırak sayısı azaldıkça esnaf ve sanatkarlarımız yanında çalıştıracak ve iş öğretecek eleman bulamıyor. Öte yandan çok sayıda gencimiz de işsizlikten yakınıyor. Bu yüzden çıraklık bir an önce cazip hale getirilmeli. Geçmiş yıllarda staj yapan çok sayıda kişi, staja başlama tarihinin SGK giriş tarihi olarak kabul edilmesini istiyor" diye konuştu.



"Çıraklık okuluna gidenler lise diploması alabiliyor"



Çırakların iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında yapılan sigortanın olumlu fakat yeterli olmadığını dile getiren Palandöken, "Öncelikle "Stajyer ve çırakların çalıştıkları dönemde iş kazası, meslek hastalığı veya hastalık riskine maruz kalmaları durumunda kendilerine gerekli yardımların (gelir bağlanması, istirahatli olunan sürede geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sağlık yardımı gibi) yapılması olumlu fakat yeterli değil. Aynı zamanda çıraklık veya stajyerlik dönemindeki prim gün sayıları emeklilik hesabında prim ödeme gün sayısına dahil olmalı. İşsizliği önlemek, gençlerimizin geleceğini kazanmak ve esnafımızın eleman ihtiyacını gidermek için çıraklık daha cazip hale getirilmelidir. Haftada 1 gün okula giden, diğer 4 gün ise mesleki eğitim aldığı yerde eğitimine devam eden bir gencimiz hem lise mezunu olabilmekte hem de meslek edinebilmektedir. Mesleki eğitim almak isteyen gençlerimiz bu imkanlardan yararlanmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA