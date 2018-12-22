Palandöken: "Çırakların Sigortası Emekliliğe Sayılmalı"

Ara eleman sorununun çözümü için çırakların staj süresinin emekliliğe sayılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gençlerimizin ustaların tecrübesinden faydalanarak işi sahada öğrenmelerine yarayan çıraklık dönemi emeklilikten sayılmıyor.

Ara eleman sorununun çözümü için çırakların staj süresinin emekliliğe sayılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gençlerimizin ustaların tecrübesinden faydalanarak işi sahada öğrenmelerine yarayan çıraklık dönemi emeklilikten sayılmıyor. Bu yüzden çok sayıda gencimiz çıraklığa sıcak bakmıyor ve piyasada ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Hem genç işsizliğin önüne geçmek hem de esnafımızın ara eleman sorununu çözmek için çıraklık eğitimi daha cazip hale getirilmeli. Uygulamalı iş öğrenmedeki en önemli basamak olan çıraklık dönemi de emeklilik gününe sayılmalı" dedi.



Çıraklık ve staj dönemlerinin fiili çalışmaya dayalı olduğunu ve gençlerin diğer çalışanlarla aynı haklara sahip olması gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Uygulamalı mesleki eğitim, ülkemizin ara eleman sorununu çözmede kilit nokta. Özellikle meslek liselerinde okuyan gençlerimiz staj ve çıraklık dönemlerinde işin mutfağında yetişip geleceğin ustaları olma yolunda ilerliyor. Ancak bu dönemde fiili olarak çalışıp emek harcayan gençlerimizin çıraklık dönemi emeklilikten sayılmıyor. Oysa çırakların iş gücü bakımından diğer çalışanlardan bir farkı yok. Emeklilik avantajı olmayınca gençler çıraklık eğitiminden soğuyor. Haliyle genç işsizlik artarken piyasada da yetişmiş ara eleman sorunu yaşanıyor. 15-24 yaş arası genç nüfusun yüzdesi 21,6'sı işsiz. Bu gençlerimiz üretkenliğe sevk edilerek mesleki eğitime yönlendirilmeli. Emeklilik avantajı ile mesleki eğitim daha cazip hale getirilmeli" ifadelerini kaydetti.



"Staj mağdurlarının sorununa çözüm getirilmeli"



Geçmiş yıllarda yaptığı stajı emekliliğine saydırmak isteyen çok sayıda kişinin sesine kulak verilmesini isteyen Palandöken, "Stajyer ve çırakların çalıştıkları dönemde iş kazası, meslek hastalığı veya hastalık riskine maruz kalmaları durumunda kendilerine gerekli yardımların (gelir bağlanması, istirahatli olunan sürede geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sağlık yardımı gibi) yapılması olumlu fakat yeterli değil. Aynı zamanda çıraklık veya stajyerlik dönemindeki prim gün sayıları emeklilik hesabında prim ödeme gün sayısına dahil olmalı. Geçmiş yıllarda staj yapan çok sayıda kişi, staja başlama tarihinin SGK giriş tarihi olarak kabul edilmesini istiyor. Binlerce vatandaşımızın ve halen çıraklık eğitimi alan gençlerimizin sesine kulak verilmeli. İşsizliği ve ara eleman sorununu çözmek için çıraklık eğitimi emekliliğe sayılmalı" dedi. - ANKARA

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