Palandöken Dağı beyaza büründü (2) - Son Dakika

KAR TOPU OYNADILAR

Erzurum'a 5 kilometre uzaklıktaki Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkan aileler, yağan kar sonrası çocuklarıyla birlikte kar topu oynadı. Mevsimin ilk karını sevinçle karşıladıklarını söyleyen Serkan Cebanay, karın Palandöken'e çok yakıştığını söyledi. Kahvaltı yapmak için çıktıkları dağda kar yağdığını görünce kızı Azranur ile birlikte kar topu oynadığını belirten Cebanay, "Bu yıl kar geç geldi. Yılın büyük bir bölümünü karla geçirmemize rağmen yağması gecikince özlemişiz. Bu sezon herkesi Palandöken'e bekliyoruz" dedi.

7 ARALIK'TA SEZON AÇILIYORPalandöken Kayak Merkezi'ndeki otelin genel müdürü Ömer Akca ise 7 Aralık 'ta kar yağmasa bile suni karla dolduracakları pistlerde sezonu açacaklarını söyledi. Akca, "Geçen hafta Palandöken'in zirvelerine kar yağdı. Şimdi de daha aşağı olan 2 binli rakımlara yağmaya başladı. Bugün biraz kar yağışı var. Ama meteorolojik verilere göre esas kar yağışı çarşamba gecesi gözüküyor. İşletmeler, oteller ve Büyükşehir Belediyesi olarak sezona hazırız. Aralığın ilk haftasında inşallah sezonu açarak misafirlerimizi ağırlayacağız" diye konuştu.

Öte yandan sabah saatlerinde Palandöken'i beyaza çeviren kar yağışı, öğle saatlerinde şehir merkezinde de etkili oldu.