Palandöken'de 14 Mart Tıp Bayramı meşaleli kayak gösterisiyle kutlandı - Son Dakika

Kış turizminin gözde merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle meşaleli kayak gösterisi yapıldı.

Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneğince (BUSADER) kayak merkezindeki bir otelin pistinde organize edilen etkinlikte dernek üyeleri ve doktorlar müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olmasına aldırış etmeyen doktor ve dernek üyeleri, sporcuların meşalelerle pistten inerek gerçekleştirdiği gösteriyi beğeniyle izledi. Kayak merkezinde, tatil için gelen kayakseverler de alkışlarla gösteri yapan sporcuları destekledi.

BUSADER Kurucu Başkanı Zerrin Özgüle, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bütün doktorların gününü kutladığını söyledi.

Doktorların uzun zamandır Kovid-19 ile mücadele ettiğini belirten Özgüle, "Onlara şükran ve minnetlerimizi yolluyorum. 2 yıldır biz pandemi döneminde onların yaptığı özverili çalışmalardan, canları pahasına bütün güçleriyle var olma savaşını gösterdiklerine şahidiz." dedi.

Özgüle, doktorlara önem verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Onlara kıymet verelim. Onlar bizim çok çok değerli olmazsa olmazlarımız ve gerçekten onlar olmazsa biz de olmayız. O yüzden onlara gereken saygı ve hürmeti göstermeliyiz. Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet edin.' sözünün doğruluğunu pandemi döneminde bir kez daha damga vurduklarını hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Yasemin Yakut da 14 Mart Tıp Bayramı'nın özel bir gün olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

" Tıp bayramı çok özel bir bayram, pandemide de daha çok anlaşıldı diye düşünüyorum. 6 yıl okumak, arkasından 6 yıl ihtisaslarımız, gece gündüz tuttuğumuz nöbetler, çocuğumuzdan, anamızdan, babamızdan daha fazla zaman harcadığımız hastalarımız... Bu gece unutulmaz bir gece olacak. Çünkü biz eğitim ve sağlık gönüllüleri olarak aynı zamanda organ bağışına da dikkat çekiyoruz. Ben doktor olarak Tıp Bayramını kutluyorum."