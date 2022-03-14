Palandöken'de 14 Mart Tıp Bayramı meşaleli kayak gösterisiyle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Palandöken'de 14 Mart Tıp Bayramı meşaleli kayak gösterisiyle kutlandı

14.03.2022 22:17

Kış turizminin gözde merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle meşaleli kayak gösterisi yapıldı.

Kış turizminin gözde merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle meşaleli kayak gösterisi yapıldı.

Bursa Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Derneğince (BUSADER) kayak merkezindeki bir otelin pistinde organize edilen etkinlikte dernek üyeleri ve doktorlar müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olmasına aldırış etmeyen doktor ve dernek üyeleri, sporcuların meşalelerle pistten inerek gerçekleştirdiği gösteriyi beğeniyle izledi. Kayak merkezinde, tatil için gelen kayakseverler de alkışlarla gösteri yapan sporcuları destekledi.

BUSADER Kurucu Başkanı Zerrin Özgüle, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bütün doktorların gününü kutladığını söyledi.

Doktorların uzun zamandır Kovid-19 ile mücadele ettiğini belirten Özgüle, "Onlara şükran ve minnetlerimizi yolluyorum. 2 yıldır biz pandemi döneminde onların yaptığı özverili çalışmalardan, canları pahasına bütün güçleriyle var olma savaşını gösterdiklerine şahidiz." dedi.

Özgüle, doktorlara önem verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Onlara kıymet verelim. Onlar bizim çok çok değerli olmazsa olmazlarımız ve gerçekten onlar olmazsa biz de olmayız. O yüzden onlara gereken saygı ve hürmeti göstermeliyiz. Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet edin.' sözünün doğruluğunu pandemi döneminde bir kez daha damga vurduklarını hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Yasemin Yakut da 14 Mart Tıp Bayramı'nın özel bir gün olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

" Tıp bayramı çok özel bir bayram, pandemide de daha çok anlaşıldı diye düşünüyorum. 6 yıl okumak, arkasından 6 yıl ihtisaslarımız, gece gündüz tuttuğumuz nöbetler, çocuğumuzdan, anamızdan, babamızdan daha fazla zaman harcadığımız hastalarımız... Bu gece unutulmaz bir gece olacak. Çünkü biz eğitim ve sağlık gönüllüleri olarak aynı zamanda organ bağışına da dikkat çekiyoruz. Ben doktor olarak Tıp Bayramını kutluyorum."

Palandöken'de 14 Mart Tıp Bayramı meşaleli kayak gösterisiyle kutlandı
Palandöken'de 14 Mart Tıp Bayramı meşaleli kayak gösterisiyle kutlandı
Palandöken'de 14 Mart Tıp Bayramı meşaleli kayak gösterisiyle kutlandı
Palandöken'de 14 Mart Tıp Bayramı meşaleli kayak gösterisiyle kutlandı
Palandöken'de 14 Mart Tıp Bayramı meşaleli kayak gösterisiyle kutlandı
Palandöken'de 14 Mart Tıp Bayramı meşaleli kayak gösterisiyle kutlandı
Palandöken'de 14 Mart Tıp Bayramı meşaleli kayak gösterisiyle kutlandı
Palandöken'de 14 Mart Tıp Bayramı meşaleli kayak gösterisiyle kutlandı
Palandöken'de 14 Mart Tıp Bayramı meşaleli kayak gösterisiyle kutlandı
Palandöken'de 14 Mart Tıp Bayramı meşaleli kayak gösterisiyle kutlandı
Palandöken'de 14 Mart Tıp Bayramı meşaleli kayak gösterisiyle kutlandı

YORUMLAR
500
Öğrencilerden Acil Tıp Ana Bilim dalına 14 Mart ziyareti Öğrencilerden Acil Tıp Ana Bilim dalına 14 Mart ziyareti Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Kayak Merkezi, Tıp Bayramı, Erzurum, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Palandöken'de 14 Mart Tıp Bayramı meşaleli kayak gösterisiyle kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
23:17 Kabine yarın toplanıyor! Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi yer alacak
23:14 Rus kanalında gündem olan hareket! Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açıldı
23:12 Beşiktaş maçında fırtına gibi esen Kerem'den Barcelona açıklaması: Gerekeni yapacağız
23:11 Kar yağışı nedeniyle 8 ilde eğitime ara verildi
22:26 Nelsson ile Larin arasındaki pozisyon eleştiri oklarının hedefi oldu! Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü
22:24 Çin ve ABD karşı karşıya geldi: Rusya'ya silah desteği verirlerse bunun sonuçları olacak
22:22 Domenec Torrent 2 golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'nu omuzlarına aldı
22:19 Sektör hareketlendi! Ford, Türkiye'de bir batarya fabrikası kurma kararı aldı
22:10 Beşiktaş, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu
21:37 EPDK'dan akaryakıt zirvesi! Yeni tarifeler gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 23:49:15. #1.11#
SON DAKİKA: Palandöken'de 14 Mart Tıp Bayramı meşaleli kayak gösterisiyle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement