Palandöken'de AK Belediyecilik sinerjisi - Son Dakika

AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu'yla birlikte ilçe kırsalındaki çalışmaları sahada inceleyen Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, fiziki çalışmaların yanı sıra gönül belediyeciliğinden de asla taviz vermediklerini, AK Belediyecilik sinerjisini mahalle mahalle ilçeye taşıdıklarını bildirdi.



Ömeroğlu'ndan Sunar'a hizmet teşekkürü



Palandöken Belediyesince düzenlenen Gezi ve inceleme programlarının konuğu AK Parti Palandöken ilçe Bakanı Haktan Ömeroğlu oldu. İlçenin dört bir yanında yürütülen faaliyetlere dönük yapılan çalışmaları inceleyerek değerlendirmelerde bulunan Ömeroğlu, "Başkanımız, ilçemizin her bir metrekaresini daha müreffeh, daha yaşanabilir hale dönüştürme gayretinde. İlçe sakinlerimizin hizmetin en iyisine, standardın en yükseğine layık olduğu anlayışını bu faaliyetlerle gözler önüne seriyor. Bu programla, takdire şayan çalışmalarla birlikte, ilçe sakinlerimiz nezdinde Başkanımızın ciddi bir teveccüh ve sevgi kazanmış olduğuna da şahit olduk. Başkanımıza oluşturmuş olduğu gönül köprüsü ve hizmetlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum." Dedi



Sunar: 'AK belediyecilik sinerjisini ilçemize taşıyoruz'



Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar da programlarına katılımlarından dolayı Ömeroğlu'na teşekkürlerini ifade ederek, Erzurum'un zirvesini tarif eden Palandöken'de yönetim zihniyetlerini 'Halka Hizmet Hakka Hizmettir' anlayışının oluşturduğunu belirterek, "AK Belediyecilikte istikametimiz ve ufkumuz budur" dedi.



Palandöken'i kırsal ve merkeziyle bir bütün olarak değerlendirdiklerini, Turizm ilçesi olma yolunda hedef oluşturan Palandöken'in vizyonunu yüksek tuttuklarını ifade eden Başkan Sunar, "Vazifemizi bihakkın yerine getirebilmek için ekip arkadaşlarımla birlikte 7/24 esasıyla çalışıyoruz. Tevazu samimiyet ve gayret ile AK Belediyecilik Sinerjisini mahalle mahalle ilçemize taşıyoruz. İlçemizin dört bir noktasında yol yapım ve kaldırım, yenileme-düzenleme faaliyetlerimiz süratle devam ediyor. Yine ilçemizde bulunan 97 park ve bahçede sürekli ve düzenli olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. AK Parti İlçe Başkanımızla birlikte bugün bu çalışmaları incelemek üzere sahadayız. Kendisine ve ekibine katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM