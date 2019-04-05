Palandöken'de Başkan Muhammet Sunar, Bulutlar'dan Görevi Devraldı

AK Parti'den Palandöken İlçe Belediye Başkanı seçilen Av. Muhammet Sunar, görevini teslim aldı.

AK Parti'den Palandöken İlçe Belediye Başkanı seçilen Av. Muhammet Sunar, görevini teslim aldı.



31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimleri sonucunda Belediye Başkanlığını kazanan Av. Muhammet Sunar, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçan, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Ak Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, İl Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez, İlçe Kadın Kolları Başkanı Kübra Bozkurt, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erkan Daş, Belediye Meclis üyeleri ve partililerle Palandöken İlçe Seçim Kurulu'na giderek, İl Secim Kurulu Üyesi Ağır Ceza Reisi Server Şimşek'in elinden mazbatasını aldı.



Başkan Sunar ve beraberindekiler, daha sonra Palandöken Belediye Başkanlığı binasına geçtiler. Burada iki dönem yine Ak Partiden Palandöken Belediye Başkanlığı yapan Orhan Bulutlar, tarafından karşılanan Başkan Av. Muhammet Sunar, görevi makam odasında düzenlenen törenle teslim aldı. Palandöken Belediyesin de düzenlenen teslim törenine, Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Prof. Dr. Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçan, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Ak Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu, Ak Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, İl Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan Dönmez, İlçe Kadın Kolları Başkanı Kübra Bozkurt, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Erkan Daş, Belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.



BULUTLAR: PALANDÖKENİ EMİN ELLERE TESLİM EDİYORUM



Devir teslim töreninde konuşan Palandöken Belediye eski Başkanı Orhan Bulutlar, 10 yıl önce teslim aldığı görevi dolu dolu bir çalışma sezonu geçirdikten sonra devrettiğinin altını çizerek, "10 yıllık görevimiz süresince ilçemiz için, hemşerilerimiz için çok önemli hizmetlerin altına imza attık. Şimdi alnımız açık, başımız dik bir şekilde bu görevi layıkıyla yapacağına inandığım emin ellere olduğunu bildiğim kardeşime devrediyorum. Başta dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, görevimiz süresince desteklerini esirgemeyen tüm hemşerilerimize, milletvekillerimize, belediye meclis üyelerimize, teşkilatlarımıza ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.



SUNAR: EL ELE, GÖNÜL GÖNÜLE VERECEĞİZ



Görevi devralan Palandöken Belediye Başkanı Av. Muhammet Sunar da, devraldığı hizmet bayrağını daha ileri noktaya taşımak için elinden geleni yapacağını ifade ederek, "Yoğun bir çalışma temposunun ardından görevi devralmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimizle el ele, gönül gönüle vererek, Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçemizin yarınlarını inşallah birlikte inşa edeceğiz. Ülkenin bekası için ve istikrarı için gönül birlikteliği yapan başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye, milletvekillerimize, hemşerilerimizin gösterdikleri teveccüh'e, Aileme, Ak Parti İl Başkanım Mehmet Emin Öz'e ve yönetimine, Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Deniz Çelik ve yönetimine, Gençlik Kolları Başkanımız Erdoğan Dönmez ve yönetimine, Palandöken İlçe Başkanımız Haktan Ömeroğlun'a ve yönetimine, Cumhurittifak'ın belediye meclis Üyeleri'ne, MHP Erzurum İl Başkanı Sayın Naim Karataş'a ve yönetimine, MHP İlçe Başkanı Ünsal Kızılyar'a ve yönetim kurulu üyelerine, Kadın Kolları Başkanımız Kübra Bozkur'ta ve Yönetimine, Gençlik Kolları Başkanımız Erkan Daş'a ve Yönetimine, Mahalle Temsilciliklerimize ve teşkilatlarına, gece gündüz demeden bizle birlikte çalışan tüm yol arkadaşlarıma emek harcadıkları için ve Orhan Bulutlar başkanımıza da Ak Parti çatısı altın da 10 yıl ilçemize sunduğu güzel hizmetler için gönülden çok çok teşekkür ediyorum. Seçilmiş olan belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber çıktığımız bu yolda Allah bizleri utandırması n yar ve yardımcımız olsun" dedi. Törenin ardından Başkan Sunar, yeni görevine başlayarak tebrikleri kabul etti.



ÖZ: AK PARTİ HİZMET İÇİN VAR



AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'de konuşmasına, Orhan Bulutlar'ın ilçeye yaptığı güzel hizmetlerden dolayı tebrik ederek başladı. Orhan Bulutlar'ın AK Parti'ye yakışır bir şekilde 10 yıl boyunca ilçeye güzel hizmetler yaptığını ifade eden İl Başkanı Öz, şunları söyledi: "Biz hizmet için buralardayız. Milletimize hizmet için bu makamlardayız ve yeri geldiğinde de, " bu bir bayrak yarışıdır" bu bayrağı da bir başka kardeşimize devrederiz. İşte bu anlayış içerisinde de hiçbir kırgınlık, küskünlük, dargınlık olmadan sanki kendisi adaymış gibi davrandı, destek verdi. Sayın Başkanımız Orhan Bulutlar bey'i bu tavrından dolayı kutluyorum, yeni başkan Av. Muhammet Sunar Bey'e hayırlı olsun diyorum. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Milletimize hizmet etmeyi ve sonunda yine başı dik bir şekilde ayrılmayı da nasip etsin. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi. Sunar ve Bulutlar'ın birbirlerine karşılıklı çiçek takdiminin ardından devir teslim töreni son erdi. - ERZURUM

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