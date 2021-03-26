Palandöken'de, down sendromlu çocukların kızak mutluluğu - Son Dakika

ERZURUM'da down sendromlu çocuklar Palandöken Kayak Merkezi'nde kızakla kaymanın heyecanını yaşadı.

Erzurum merkez Aziziye Belediye Başkanlığı ve Türk Kayak Vakfı Erzurum Kayak Kulübü ortaklığıyla düzenlenen etkinlikte Aziziye ilçesinde yaşayan 9 down sendromlu çocuk aileleriyle birlikte geldikleri Palandöken Kayak Merkezinde kızakla kaydı, kar topu oynadı. Mutlulukları gözlerinden okunan çocuklar doyasıya eğlendi. Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan çocuklara hediye verdikten sonra onlarla birlikte kızakla kaydı. Başkan Orhan şöyle konuştu: "Bugün ilçedeki down sendromlu çocuklarla birlikte sezonun sonun son günlerinde kızak yaptık. Birlikte Palandöken'in keyfini çıkarıyoruz. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü başta olmak üzere ilçe belediyemizdeki arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bizleri çocuklarla bizi buluşturdular. Onlar bizim için birer enerji ve hayat kaynağı. Artı birin farkındalığını burada hep birlikte yaşamamız gerek. Kurmuş olduğumuz iletişim gayet güzel. Ben de onların sayesinde çocukluğuma dönmüş oldum. Aradan uzun zaman geçmiş biraz unutmuşum. Kızak yapmak çok keyifli bunun yanı sıra tesislerimiz de çok güzel. En önemlisi çocuklarımı ile birlikte vakit geçirmek." Erzurum Kayak Kulübü Başkanı Atakan Alaftargil ise çocuklara kayağı sevdirmek istediklerini söyleyerek, "Bugün down sendromlu çocukları kayak merkezinde ağırladık. Çocuklarımızı kızakla kaydırdık. Kulübümüzde ikramlarda bulunduk. Güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız kayağa ulaşamayan çocuklarımıza dağı ve kayağı sevdirmek. Hayatlarında güzel bir anı bırakmak istiyoruz" diye konuştu.

Aziziye Belediye Başkanı ile birlikte kayan down sendromlu esmanın annesi Emine Çınar ise "Çok güzel bir etkinlikti. Yine düzenlenmesini isteriz. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Özellikle pandemi dönemindeyiz ve bu süreçte böyle bir etkinliğin içinde olmak bizi sevindirdi" dedi.