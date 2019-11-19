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Palandöken'de fırın denetimi

6 saat önce

Palandöken Belediyesi Başkan Yardımcısı Menderes Acar ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınları denetledi.

Palandöken'de fırın denetimi, System.String[]

Palandöken Belediyesi Başkan Yardımcısı Menderes Acar ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınları denetledi.


Palandöken Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşın alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilmelerini sağlamak amacıyla ekmek ve unlu mamul üretim yerlerine denetimler gerçekleştirdi. Denetlenen iş yerlerinde; hijyen kontrolü, ürünlerin tazeliği, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, kişisel hijyen, alet ve ekipmanların uygunluğu, ekmek gramajları ve evrak kontrolleri gibi konularda denetimler yapıldı. İşletmelerde eksik görülen konular yetkililere sözlü ve yazılı olarak iletildi.


Zabıta ekipleri, denetimler sonucunda eksikleri bulunan fırınları uyararak eksiklerinin bir an evvel giderilmesi için uyarıda bulundu.


Yaptıkları denetimlerde halk sağlığını tehdit edecek üretim ve kaçak ürün satışına hiçbir zaman izin vermeyeceklerini belirten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerin devam edeceğine vurgulayarak, alışveriş yapan vatandaşların da bu konuda duyarlı ve hassas olmasını istedi.


Vatandaşların daha sağlıklı ekmek tüketmesi için denetimlerin belli aralıklarla devam edeceğini belirten Palandöken Belediye Başkan Yardımcısı Menderes Acar, işletmelerin genel itibariyle hijyenik koşullara uyduğunu söyledi. Acar, "Eksikleri bulunan fırınlar uyarıldı ve eksiklerini gidermeleri için belli bir süre tanındı. Bu süre zarfında eksiklerini gidermeyenler hakkında cezai işlemler başlatılacaktır. Ayrıca oluşturduğumuz ekiple her gün düzenli olarak denetim ve iş yeri ruhsatı kontrolü de yapıyoruz. Palandöken halkının daha güvenilir gıda tüketimi için Palandöken Belediyesi olarak denetimlerimiz devam edecektir" dedi. - ERZURUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:50 Kaynak: İHA
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