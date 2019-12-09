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Palandöken'de FIS Cup heyecanı

6 saat önce

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup Müsabakası, bu sene Türkiye'de, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılacak.

Palandöken'de FIS Cup heyecanı, System.String[]

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup Müsabakası, bu sene Türkiye'de, Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde yapılacak.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 17-20 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek müsabaka, merhum Murat Dedeman'ın adıyla düzenlenecek. Uluslararası kayakçılar ile kayak tutkunlarını bir araya getirecek müsabakaya, yeni adıyla Murat Dedeman Pisti ev sahipliği yapacak.

ULUSLARARASI KAYAKÇILAR PALANDÖKEN'DE YARIŞACAK

Doğal yapısı, kar kalitesi ve gece kayağı ile dikkat çeken pist, ilk olarak 17-20 Aralık tarihleri arasında, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen FIS Cup müsabakasına ev sahipliği yapacak. Türkiye dahil 9 ülkeden toplam 60 sporcunun mücadele edeceği, 4 gün sürecek müsabaka, ilk 2 gün slalom, son 2 gün ise büyük slalom olarak yapılacak.

(İHA)

Kayak Merkezi, Palandöken, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
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