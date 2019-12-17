Palandöken'de FIS Cup heyecanı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Palandöken'de FIS Cup heyecanı başladı - Son Dakika

Palandöken'de FIS Cup heyecanı başladı

6 saat önce

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup Müsabakası, Palandöken'de başladı.

Palandöken'de FIS Cup heyecanı başladı, System.String[]

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından her sene dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Alp Disiplini FIS Cup Müsabakası, Palandöken'de başladı.


Türkiye'de ilk kez düzenlenen yarışlar merhum Murat Dedeman'ın adıyla düzenleniyor. Uluslararası kayakçılar ile kayak tutkunlarını bir araya getiren müsabakaya, yeni adıyla Murat Dedeman Pisti ev sahipliği yapıyor. Organizasyonun ilk gününde Türkiye, Kosova, Yunanistan, Doğu Timor, Gürcistan, Lübnan, İran, Ermenistan ve Tacikistan olmak üzere 9 ülkeden 70 sporcu kıyasıya mücadele verdi.


4 gün boyunca devam edecek müsabakanın, ilk 2 günü slalom, son 2 günü ise büyük slalom olarak yapılacak. - ERZURUM

Palandöken, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:20 Kaynak: İHA
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