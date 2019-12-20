Palandöken'de FIS Cup Müsabakası sona erdi

Palandöken'de düzenlenen Alp Disiplini FIS Murat Dedeman Kupası Müsabakası, sona erdi.



Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde organizasyonun dördüncü gününde kadınlar ve erkekler Büyük Slalom müsabakaları yapıldı. Müsabakalar sonrasında düzenlenen ödül töreninde Türkiye kadınlar da 3, erkekler de ise 4 altın madalyanın sahibi oldu.



Türkiye'de ilk kez merhum Murat Dedeman'ın adıyla düzenlenen Alp Disiplini FIS Murat Dedeman Kupası Müsabakası, uluslararası kayakçılar ile kayak tutkunlarını bir araya getirdi. Organizasyonda Türkiye, Kosova, Yunanistan, Doğu Timor, Gürcistan, Lübnan, İran, Ermenistan ve Tacikistan olmak üzere 9 ülkeden 70 sporcu kıyasıya mücadele verdi.



Ödül törenine katılan Erzurum Valisi Okay Memiş bu tür organizasyonların düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, sporculara madalyalarını takdim etti.



Yarışmanın ilk gününde kadınlar slalom da Özlem Çarıkçıoğlu altın madalya, erkekler slalomda Türk sporcu Triel Luka Abramoviç altın madalyanın sahibi oldu. İkinci günde kadınlar slalomda İranlı sporcu Atefeh Ahmadi altın madalyanın sahibi olurken, Sıla Kara ise gümüş madalya kazandı. İkinci gün erkekler slalomda Türk sporcu Triel Luka Abramoviç altın madalyanın sahibi oldu. üçüncü günde büyük slalomda kadınlar kategorisinde Sıla Kara altın madalya, Özlem Çarıkçıoğlu gümüş madalya, Ayşe Durlu ise bronz madalyanın sahibi olurken, erkekler büyük slalomda Türk sporcu Triel Luka Abramoviç altın madalyayı kazandı. Yarışmanın son gününde büyük slalom kadınlar kategorisinde Özlem Çarıkçıoğlu altın madalya kazanırken, erkekler kategorisinde Türk sporcu Triel Luka Abramoviç altın madalyanın sahibi oldu. - ERZURUM