Palandöken'de, gün batımında insan silüeti ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Palandöken'de, gün batımında insan silüeti ortaya çıktı - Son Dakika

Palandöken'de, gün batımında insan silüeti ortaya çıktı

6 saat önce

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de, gün batımı esnasında ortaya çıkan insan silüeti ilgi çekiyor.

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de, gün batımı esnasında ortaya çıkan insan silüeti ilgi çekiyor.

Her yıl binlerce yerli, yabancı turisti ağırlayan ve toplam 100 kilometreyi bulan pistleriyle ön plana çıkan Palandöken'in yeni yüzü akşam saatlerinde beliren silüet olacak.

Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkarken silüeti fark eden Muhammet Özgür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silüeti görünce şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi.

Yıllardır kayak merkezine geldiğini belirten Özgür, "Ben yeni fark ettim ama dikkatli bakınca insan silüeti bu saatlerde ortaya çıkıyor." dedi.

Silüetin kış mevsiminde ortaya çıktığını ifade eden Fatih Taysi ise Palandöken'e çıkan herkesin dikkatlice bakması halinde silüeti görebileceğini dile getirdi.

Kar üstüne yansıyan silüetin kayak merkezine ayrı bir güzellik kattığını vurgulayan Taysi, "İlk başta silüete bakınca herkes gibi şaşırdım. Silüetin karın üstüne yansıması farklı bir güzellik ortaya çıkarmış." diye konuştu.

Palandöken'de, gün batımında insan silüeti ortaya çıktı

Muhammet Özgür, Kayak Merkezi, Palandöken, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:53 Kaynak: AA
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