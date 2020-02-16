Palandöken'de güneşli havada kayak keyfi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Palandöken'de güneşli havada kayak keyfi - Son Dakika

Palandöken'de güneşli havada kayak keyfi

7 saat önce

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de, yerli ve yabancı turistler güneşli havada kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Palandöken'de güneşli havada kayak keyfi, System.String[]

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'de, yerli ve yabancı turistler güneşli havada kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Yıl boyunca çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yapan Palandöken Kayak Merkezi'nde, kentte etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 83 santimetreye ulaştı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilerek Palandöken'e gelenler, snowboard yapıp, kızak ve kayakla kayarak gönüllerince eğlendi.


Renkli görüntülerin oluştuğu pistlerde genç, yaşlı, çocuk, her kesimden çok sayıda ziyaretçi, güneşli havada hafta sonunu değerlendirerek kayak yaptı.

Hava sıcaklığının ortalama sıfırın altında 6 derece olduğu Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen turistler, pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Kayak Merkezi, Palandöken, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:28 Kaynak: AA
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