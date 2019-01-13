Son Dakika Haberleri: Palandöken'de Hafta Sonu Kayak ve Kızak Coşkusu

Palandöken'de Hafta Sonu Kayak ve Kızak Coşkusu

10 dakika önce

Avrupa'nın en uzun pistlerinden birine sahip olan Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu kayak ve kızak keyfi yaşandı.

Palandöken'de Hafta Sonu Kayak ve Kızak Coşkusu, System.String[]
Avrupa'nın en uzun pistlerinden birine sahip olan Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu kayak ve kızak keyfi yaşandı.

Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Palandöken'de hafta sonu kayak ve kızak coşkusu yaşayan kayak severler, açık havanın da tadını çıkardı. Hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Palandöken Kayak Merkezi pistlerinde, adeta kayak şov görüntüleri oluştu.

Palandöken'in kayak için çok ideal bir yer olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Fiyat olarak da burası bütçeye göre uygun. Çok zevkli kayak, snowboard pistleri mevcut. Hafta sonu insan seli oluyor burası. Çocuklarımız kızak kayarak güzel bir gün geçiriyor" dedi.

Öte yandan, Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'Anadolu'nun Zirvesinde Buluşuyoruz' etkinliğinde de katılımcılar müzik eşliğinde halay çekerek neşeli saatler yaşadı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:51 Kaynak: İHA

Avrupa, Erzurum, Kayak Merkezi, Palandöken, Güncel
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