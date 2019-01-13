Palandöken'de Hafta Sonu Kayak ve Kızak Coşkusu...palandöken Kayak Merkezi Havadan Böyle...
5 dakika önce
Palandöken'de hafta sonu kayak ve kızak coşkusu...Palandöken Kayak Merkezi havadan böyle görüntülendiERZURUM - Avrupa'nın en uzun pistlerinden birine sahip olan Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu kayak ve kızak keyfi yaşandı.
Palandöken'de hafta sonu kayak ve kızak coşkusu...Palandöken Kayak Merkezi havadan böyle görüntülendi
ERZURUM - Avrupa'nın en uzun pistlerinden birine sahip olan Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu kayak ve kızak keyfi yaşandı.
Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Palandöken'de hafta sonu kayak ve kızak coşkusu yaşayan kayak severler, açık havanın da tadını çıkardı. Hafta sonu tatili nedeniyle yoğunluğun yaşandığı Palandöken Kayak Merkezi pistlerinde, adeta kayak show görüntüleri oluştu.
Palandöken'in kayak için çok ideal bir yer olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Fiyat olarak da burası bütçeye göre uygun. Çok zevkli kayak, snowboard pistleri mevcut. Hafta sonu insan seli oluyor burası. Çocuklarımız kızak kayarak güzel bir gün geçiriyor" dedi.
Öte yandan Palandöken Kayak Merkezinde düzenlenen 'Anadolu'nun Zirvesinde Buluşuyoruz' etkinliğinde de katılımcılar müzik eşliğinde halay çekerek neşeli saatler yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:54 Kaynak: İHA
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