Palandöken'de Hafta Sonu Yoğunluğu
31 dakika önce
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken, hafta sonunda çok sayıda kayakseveri ağırladı.
Türkiye
'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken
, hafta sonunda çok sayıda kayakseveri ağırladı.
Kayak sezonunun açılmasının ardından, merkezin ziyaretçi sayısında büyük artış yaşandı. Kış turizminin ön planda olduğu kentte, özellikle hafta sonları Palandöken Kayak Merkezi
kayakseverlerle doluyor.
Hava sıcaklığını sıfırın altında 5 derece olduğu ve kar kalınlığının 93 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde, her yaştan vatandaş kayak yapmanın keyfini yaşadı.
Çevre il ve ilçelerden merkeze gelen kayakseverler de canlı müzik eşliğinde kayak, snowboard ve kızak yaparak gönüllerince eğlendi.
Öte yandan çocukların aileleriyle kayak yapması da renkli görüntüler oluşturdu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:09 Kaynak: AA
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