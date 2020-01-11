Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu

6 saat önce

Hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen kayakseverler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de yoğunluk oluşturdu.

Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu, System.String[]

Hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen kayakseverler, Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de yoğunluk oluşturdu.

Kar kalınlığının 48 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi, hafta içinde ve sonunda çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Sezonun açılmasıyla hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda kayaksever, kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Amatör ve profesyonel pistlerde, genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden insanın eğlenceli vakit geçirdiği kayak pistlerinde renkli görüntüler oluştu.

Canlı müziğin yanı sıra birçok etkinliğin düzenlendiği merkezde ziyaretçiler, gönüllerince eğlendi.

Kayak Merkezi, Palandöken, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü araştırma şirketi açıkladı: Dünyada 10 yılda havacılığa Türkiye ve THY damga vurdu
Türkiye'nin altın üretimi 2019'da yüzde 40 arttı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: En önemli çalışmamız turizm Libya Başbakanı Sarrac, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Son Dakika Haberleri
21:22 Çin'deki geleneksel fener gösterilerinin bu yılki teması modern teknoloji - Son Dakika Haber
21:22 Arap dünyasının en uzun süre iktidarda kalan lideri Kabus bin Said 79 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
21:21 Çin'deki geleneksel fener gösterilerinin bu yılki teması modern teknoloji - Son Dakika Haber
21:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay yarın Umman'a gidecek - Son Dakika Haber
21:02 İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesi protesto edildi - Son Dakika Haber
19:39 Kayıkla denize açılan 2 bekçi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika Haber
19:32 Ukrayna füzeyle vurulan uçak için İran'a süre verdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 21:32:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]