Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu

6 saat önce

Hafta sonu ve yarıyıl tatilinin son günlerini fırsat bilerek Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de yoğunluk oluşturan kayakseverler, gönüllerince eğlendi.

Hafta sonu ve yarıyıl tatilinin son günlerini fırsat bilerek Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de yoğunluk oluşturan kayakseverler, gönüllerince eğlendi.

Son yağışlarla kar kalınlığının 55 santimetreye ulaştığı merkezde, yurt içinden ve dışından gelen binlerce ziyaretçi yoğunluk oluşturdu.

Tatilleri fırsat bilerek Palandöken'e gelen kayaksever, kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla zaman zaman kar yağışı ile soğuk havanın etkili olmasına rağmen kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Genç, yaşlı, çocuk her kesimden insanın eğlenceli vakit geçirdiği kayak pistlerinde renkli görüntüler oluştu.

Ziyaretçilerden Burcu Eda Şahin, AA muhabirine, Kayseri'den Palandöken'e kayak yapmak için geldiğini söyledi.

Palandöken'in çok güzel olduğunu ifade eden Şahin, "Erciyes gibi birçok tesisi bulunuyor ve imkanlarının sayısı çoktur. Burada kayak yapmak çok güzel ve burayı herkese tavsiye ediyorum. Palandöken zaten Türkiye'nin en iyi merkezleri arasında yer alıyor. Palandöken'in yamaçları Erciyes'e göre daha dik görünüyor ve iki kayak merkezine de çok ilgi var." ifadelerini kullandı.

Kayakseverlerden Ömer Faruk Cinisli ise Palandöken'de kayak yapmanın ayrı bir zevk verdiğini belirtti.

İş yoğunluğundan Palandöken'den fazla faydalanamadığını aktaran Cinisli, "Palandöken bir nimettir ve burası Büyükşehir Belediyesince güzel yapılmış. Buradaki tesisler müthiş ve bence burası Türkiye'nin değil dünyanın en güzel merkezi." dedi.

Palandöken'de hafta sonu yoğunluğu

Palandöken, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:39 Kaynak: AA
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