Palandöken'de hedikli yürüyüş turları - Son Dakika
Üye Girişi

Palandöken'de hedikli yürüyüş turları

04.02.2021 08:39
Palandöken'de hedikli yürüyüş turları

TÜRKİYE'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de kayak, snowboard, snow park, tur kayağı, buz duvarı, dev salıncak, insan sapanı ve zipline hattından sonra ilk kez yapılmaya başlanan hedikli yürüyüş turları ilgi gördü.

TÜRKİYE'nin gözde kayak merkezlerinden Palandöken'de kayak, snowboard, snow park, tur kayağı, buz duvarı, dev salıncak, insan sapanı ve zipline hattından sonra ilk kez yapılmaya başlanan hedikli yürüyüş turları ilgi gördü.

Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in karlı doruklarında, Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin önderliğinde gezen tatilciler, oksijen depoluyor. 2 bin 200 rakımdaki oteller bölgesinden başlayan yürüyüş, zaman zaman çam ağaçları arasında devam ederek Palandöken'in arka tarafında bulunan tabyalara kadar sürüyor. Yaklaşık 3 saat süren yolculukta ayakların altına takılan hedikler sayesinde ayak basılmayan yerlere giren maceraseverler, doğada keşif yapıyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Palandöken'de, yürüyüş turları için 'hedik' adı verilen kar ayakkabısı kullandıklarını söyleyen Mustafa Tekin, "Hedik, atalarımızın kullandığı bir tür kara batmayan ayakkabı gibi. Giyindiğimiz ayakkabının altına bağlanarak kaç metre olursa olsun istenilen yere rahatlıkla gidebiliyoruz. Hedik kullanmadan karda yürümek mümkün değil. Bu yıl ilk kez başlattığımız hedikli yürüyüş turları büyük ilgi görüyor. Haftada 3-4 kez yapıyoruz. Palandöken'in karlı doruklarında ve zirvede yaptığımız geziler insana büyük bir haz veriyor. Temiz havada yapılan bu yürüyüşte ciğer bir balon gibi şişerek oksijeni depoluyor. Sağlık açısından çok faydalı" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Yurt dışı iPhone fiyatları! Dünyanın en pahalı iPhone'u nerede? Yurt dışı iPhone fiyatları! Dünyanın en pahalı iPhone'u nerede? YÜKSEKOVA'DA 20 YILDIR SÜREN SU ÇİLESİ YÜKSEKOVA'DA 20 YILDIR SÜREN SU ÇİLESİ Antalya'da yediemin otoparkçılarını şoke eden araç haczi Antalya'da yediemin otoparkçılarını şoke eden araç haczi
Kaynak: DHA

Mustafa Tekin, Hedik, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Palandöken'de hedikli yürüyüş turları - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere'nin göğüs dekolteli pozu olay oldu
00:42 Ermenistan'dan Yunanistan'ın aksine Türkiye hamlesi: İlişkileri düzeltmek istiyoruz
00:24 Galatasaray'dan transferde 5 yıldızlı gövde gösterisi! Mauro Icardi'nin maliyeti şaşırttı
00:15 Ali Şaşal Vural uzatmada penaltıyı çıkardı! Sivasspor'un Konferans Ligi serüveni 1 puanla başladı
23:56 Hakim tabancayla intihar etti! O sırada çocukları da evdeydi
23:59 Şile'de köpek saldırısına uğrayan ünlü manken Tuğba Altıntop yüzünden yaralandı
23:58 Trabzonspor'un Avrupa Ligi macerası hayal kırıklığıyla başladı! Yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynayan Ferencvaros'a yenildi
23:42 Kraliçe Elizabeth'in Atatürk'le ilgili unutulmaz sözleri: Bu kadar yakışıklı olduğunu ilk defa görüyorum
23:33 Dinamo Kiev'i yıkan Batshuayi'den galibiyet açıklaması: Bana çok fazla güven verdiler
23:11 DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticisi Türkiye'de yakayı ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 09:32:09. #1.11#
SON DAKİKA: Palandöken'de hedikli yürüyüş turları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement