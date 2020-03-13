Palandöken'de hijyen hassasiyeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Palandöken'de hijyen hassasiyeti - Son Dakika

Palandöken'de hijyen hassasiyeti

6 saat önce

Palandöken'de okullar, spor tesisleri, vatandaşların yoğun olduğu sosyal alanlar, duraklar, Park ve bahçelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

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Palandöken'de okullar, spor tesisleri, vatandaşların yoğun olduğu sosyal alanlar, duraklar, Park ve bahçelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.


Palandöken Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması başlattı. Vatandaşların yoğun olduğu sosyal alanlar, duraklar, park ve bahçeler de dezenfeksiyon çalışması yürüten Palandöken Belediyesi, aldığı tedbirlerle ilçe sakinlerinin yaşamına değer katıyor.


BELEDİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU


Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, belediye olarak virüse karşı tüm tedbirlerin alındığını belirterek, dezenfeksiyon çalışmalarının süreceğini dile getirdi. Başkan Sunar, "Bugün dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgınına karşı, Sağlık bakanlığımızın aldığı tedbirlerle başarılı bir mücadele veriliyor. Bizler de belediye olarak, ilçemizdeki kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçemizde vatandaşlarımızın yoğunlukta yaşadığı alanlar, park ve bahçeler, duraklar, okullar ve camilerde dezenfeksiyon çalışmalar gerçekleştiriyoruz.. Dezenfekte ve ilçe halkına yönelik bilgilendirme etkinliklerimiz periyodik olarak devam ettirilecek." dedi


HASSASİYET VE DİKKAT


Bu süreçte vatandaşların da alması gereken önlemlere dikkat çeken Başkan Sunar, Virüsü alt etmede topyekün mücadeleye vurgu yaptı. Başkan Sunar, "Koronavirüs salgınını ciddiye alıp, alacağımız ciddi önlemlerle mücadelemizi sürdürmeliyiz. Bu noktada özellikle kişisel temizlik konusunda her zamankinden daha duyarlı olmamız gerekiyor. Sık sık ellerimizi sabunla ve bol suyla yıkamalıyız. Kapalı alanları sık sık havalandırıp, tokalaşma ve sarılmadan kaçınmalıyız. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını ve önerilerini dikkatle takip etmeli ve uygulamalıyız. Bu virüsü hep birlikte alt edeceğiz." diye konuştu. - ERZURUM

Koronavirüs, Palandöken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:20 Kaynak: İHA
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