Palandöken'de 'iletişim' gündemi - Son Dakika
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Palandöken'de 'iletişim' gündemi

6 saat önce

Palandöken Belediyesi, 'Hizmetiçi Eğitim' Programı dahilinde birim yönetici ve çalışanlarına yönelik "Yerel Yönetimlerde İletişim Becerileri" başlığında eğitim verdi.

Palandöken'de 'iletişim' gündemi, System.String[]

Palandöken Belediyesi, 'Hizmetiçi Eğitim' Programı dahilinde birim yönetici ve çalışanlarına yönelik "Yerel Yönetimlerde İletişim Becerileri" başlığında eğitim verdi.


Değişen çağa ayak uydurmanın ve çağı takip etmenin en etkin ve en temel aracının eğitim olduğuna vurgu yapan Başkan Sunar, bu gelişmeleri yakından takip etmek ve yenilikleri belediye ölçeğinde hayata geçirmek için kurum çalışanlarına yönelik başlattıkları hizmetiçi eğitim programlarına dikkat çekti. Bu kapsamda yürüttükleri eğitim faaliyetlerine vurgu yapan Başkan Sunar, alanında uzman isim Eğitimci Araştırmacı-Yazar Tarkan Zengin'in verdiği "Yerel Yönetimlerde İletişim Becerileri" başlığı altındaki eğitim programının önemini vurguladı


Başkan Sunar, "Yöneticilerimizi ve çalışanlarımızı değişen ve gelişen çalışma hayatında yenilikler hususunda bilgilendirmek amacına yönelik olarak Hizmet İçi Eğitimlerimize başladık. İletişim Becerileri alanında uzman Sayın Tarkan Zengin'le eğitimlerimizi tamamladık. Bu eğitimlerle hem daha verimli çalışmalar üreteceğimize, hem de takım ruhumuzu çok daha güçlü hale getireceğimize inanıyorum." dedi


Palandöken Belediyesi Eğitim etkinliğinde, 'Yerel Yönetimlerde İletişim Becerileri' Başlığı Altında; 'İletişim Nedir?, İletişimdeki Temel Öğeler Nelerdir?, Kişiler Arası Sorun Nedir?, İletişim Engelleri Nelerdir?, Vatandaşların Gerginlikleri Nasıl Giderilir?, Hizmet Sunumunda Vatandaşlara Nasıl Davranılmalıdır?, Gibi Sualler, Eğitimci Araştırmacı-Yazar Tarkan Zengin'in anlatımıyla cevap buldu. - ERZURUM

Palandöken, Tarkan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:12 Kaynak: İHA
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