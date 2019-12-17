Palandöken'de kar üstünde bisiklet heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Palandöken'de kar üstünde bisiklet heyecanı - Son Dakika

Palandöken'de kar üstünde bisiklet heyecanı

6 saat önce

Erzurum'da bisikletleriyle Palandöken Dağı'na çıkan DADAK Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 7 kilometrelik kayak pistinden pedal çevirerek inmenin heyecanını yaşadı.

Palandöken'de kar üstünde bisiklet heyecanı, System.String[]

Erzurum'da bisikletleriyle Palandöken Dağı'na çıkan DADAK Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 7 kilometrelik kayak pistinden pedal çevirerek inmenin heyecanını yaşadı.

Kent merkezinde sabah saatlerinde bir araya gelen 8 sporcu, 10-12 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Palandöken Outdoor Doğa Sporları Festivali öncesi test amaçlı bisikletleriyle Palandöken Dağı'ndaki Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkarak buradaki gondol istasyonun yanında bulunan teleferiğe bindi.

Sporcular, vadi içerisinde 7 kilometre uzunluğundaki A-1 kayak pistinden karda pedal çevirerek iniş yaptı.

İniş sırasında sporcuların adrenalin ve büyük heyecan dolu anlar yaşaması drone ile görüntülendi.

Etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklama yapan DADAK Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, yaklaşık 3 yıl önce Palandöken'de kayak pistinde benzer etkinlik yaptıklarını söyledi.

10-12 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Palandöken Outdoor Doğa Sporları Festivali öncesi dağda bisiklet sürme etkinliği yaptıklarını anlatan Tekin, "Festival kapsamında 10 Ocak'ta sabah saatlerinde Palandöken Dağı'ndaki belirlenen pistleri belediye bisikletçilere tahsis edecek. Biz de bu kapsamda prova ve test amaçlı etkinlik yaptık. Sonuç muhteşem, olumsuz bir şey yok. Pistler topraktan daha verimli, bisikletten düştüğünüzde bir şey olmuyor. Etkinliğe katılanlar çok eğlendi." dedi.

Tekin, etkinlikteki amaçlarının Palandöken'i sadece kayakla anılır olmaktan çıkarıp buz tırmanışı yapılan, kar üzerinde bisiklet binilebilen, dağ kayağı yapılabilen ekstrem sporların yapıldığı kayak merkezi haline getirmek olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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