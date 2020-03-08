Palandöken'de kar voleybolu final heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Spor Palandöken'de kar voleybolu final heyecanı - Son Dakika Spor

Palandöken'de kar voleybolu final heyecanı

1 saat önce

- Palandöken'de kar voleybolu final heyecanı Erzurum Palandöken Kayak Tesislerinde Erzurum Voleybol İl Temsilciliğince ve Büyükşehir Belediye Erzurum'un destekleriyle Rize, Elazığ, Hatay, Kars ve Erzurum'dan sporcuların katılımıyla kar voleybol turnuvası bugün sona eriyor.

- Palandöken'de kar voleybolu final heyecanı

ERZURUM - Erzurum Palandöken Kayak Tesislerinde Erzurum Voleybol İl Temsilciliğince ve Büyükşehir Belediye Erzurum'un destekleriyle Rize, Elazığ, Hatay, Kars ve Erzurum'dan sporcuların katılımıyla kar voleybol turnuvası bugün sona eriyor.

Palandöken'in tanıtımı ve kar voleyboluna olan ilgiyi artırmak için Voleybol Temsilciliği tarafından düzenlenen kar voleybolu turnuvasının final maçlarında 4 erkek, 3 kadın takımı mücadele ediyor.

Kar voleybolunun Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Aytekin Gültekin "iki gündür süren müsabakalarımızda bugün yarı final ve final maçlarımız oynanacak. 4 erkek, 3 kadın takımlarının maçı kaldı. Finali oynayacaklar. Çok güzel bir organizasyon oldu, beklentinin üzerinde katılımının olması bizleri son derece memnun etti. Önümüzde ki yıllarda geleneksel hale getirme konusunda Büyükşehirle ortaklaşa bir karar aldık. Bundan sonra ki yıllar kar voleybolu geleneksel olarak yapılacak. Zevkli iki gün yaşadık, bugünde finali yapıp ödülleri dağıtıp organizasyonumuza son vereceğiz" diye konuştu.

Turnuvanın final maçı sonrası birinci olan takım oyuncularına yarım, ikinci olan takım oyuncularına çeyrek, üçüncü olan takıma ise gram altın ödül olarak verilecek.

Palandöken'de kar voleybolu final heyecanı

Palandöken, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:32 Kaynak: İHA
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