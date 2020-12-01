Palandöken'de kar yağışı altında kayak heyecanı - Son Dakika

Palandöken'de kar yağışı altında kayak heyecanı

01.12.2020 14:57

Erzurum'da yerli ve yabancı turistler, suni karlama sistemiyle pistleri hazır hale getirilen Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı altında kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Erzurum'da yerli ve yabancı turistler, suni karlama sistemiyle pistleri hazır hale getirilen Palandöken Kayak Merkezi'nde kar yağışı altında kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Gelecek günlerde resmi açılışla kayak sezonunun başlayacağı Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Palandöken'deki pistler, suni karlama sistemiyle hazır hale getirildi.

Bu durumu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kar yağışının aralıklarla etkili olduğu merkezde kayak ve snowboard yaparak keyifli anlar yaşadı.

Kayak merkezinde bazı aileler de çocuklarıyla kardan adam yapıp, kartopu oynayarak eğlenceli zaman geçirdi.

Palandöken'de kar yağışı altında kayak heyecanı
Palandöken'de kar yağışı altında kayak heyecanı
Palandöken'de kar yağışı altında kayak heyecanı
Palandöken'de kar yağışı altında kayak heyecanı

Kayak Merkezi, Palandöken, Kayak, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Palandöken'de kar yağışı altında kayak heyecanı - Son Dakika


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