Palandöken'de "karda bisiklet" heyecanı (2) - Son Dakika
Son Dakika Spor Palandöken'de 'karda bisiklet' heyecanı (2) - Son Dakika Spor

Palandöken'de "karda bisiklet" heyecanı (2)

6 saat önce

Erzurum'da düzenlenen "Palandöken Outdoor Festivali" kapsamında, karda bisiklet etkinliği gerçekleştirildi.

Erzurum'da düzenlenen "Palandöken Outdoor Festivali" kapsamında, karda bisiklet etkinliği gerçekleştirildi.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), Ejder 3200 A.Ş ile Alpin Doğa Sporları Kulübünün iş birliğinde Palandöken Dağı'nda gerçekleşen festival çerçevesinde, kar üstünde bisiklet turu organize edildi.

Gondollarla Ejder 3200 Zirvesi'ne yakın bir noktaya çıkarılan çok sayıda bisikletçi, hazırlıkların tamamlanması ve önlemlerin alınmasının ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ve profesyonel bisikletçiler eşliğinde karla kaplı kayak pistinden aşağı indi.

Küçük kazaların yaşandığı etkinlikte bisikletçiler, yaklaşık 900 metre yükseklikten zorlu koşullarda inerek festival alanına ulaştı.

Adrenalin ve heyecan dolu dakikalar yaşayan katılımcılar, daha sonra festival alanında kardan oluşturulan bisiklet parkurunda gösteri yaptı.

Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katılımcıların festivalde çok eğlendiğini söyledi.

Katılımcıların 3 bin metre rakımdan 2100 metre rakıma kar üstünde indiğini aktaran Tekin, "Bisiklet turu çok eğlenceliydi ve çok güzeldi. Toprak üstünde bisiklet sürüşü gibiydi ve bunun yanı sıra düşünce bir şey olmadı. Sporun içinde ufak kazalar oldu ama herkes çok eğlendi." dedi.

Etkinliğe profesyonel ve amatör olmak üzere yaklaşık 60 sporcunun katıldığını kaydeden Tekin, "Karda bisiklet sürmek, üşümeyi katmazsak kesinlikle toprak üstünde sürüşten çok daha keyifli çünkü ilerlediğimizde zemin resmen altımızdan akıyor. Karda bisiklet sürmek çok farklı bir duygu ve gerçekten çok keyifliydi." ifadelerini kullandı.

Palandöken'de karda bisiklet heyecanı (2)

Palandöken, Erzurum, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:38 Kaynak: AA
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