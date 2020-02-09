Palandöken'de karla mücadele - Son Dakika
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Palandöken'de karla mücadele

6 saat önce

Palandöken Belediyesi Karla Mücadele ekipleri hafta sonu gün boyu yağan karın olumsuz etkilerini yok etmek için seferber oldu.

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Palandöken Belediyesi Karla Mücadele ekipleri hafta sonu gün boyu yağan karın olumsuz etkilerini yok etmek için seferber oldu. Aralıksız yağan kara anında müdahale eden ekipler, mağduriyet yaşanmaması için yoğun mesai harcadı.


Erzurum'da Cumartesi günü aralıksız yağan kar yağışına Palandöken Belediyesi anında müdahale etti, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kriz merkezi oluşturdu. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kar yağışıyla birlikte karla mücadele ekiplerinin cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmasına başladığını, ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sayesinde ilçede karın olumsuz etkilerinin ortadan kaldırıldığını söyledi.


Başkan Sunar, "Kar yağışının olumsuz etkilerini bertaraf etmek için ekiplerimiz ilçemizin her noktasında küreme ve tuzlama çalışmaları yürüttü. Hastane, Sağlık Ocakları, Camiler ve okullara çıkan yollar ve bu kurumların bahçeleri, personelimizin özel ilgi gösterdiği adresler oldu. Büyükşehir Belediyemizle birlikte uyum içerisinde çalıştık ve yaşanabilecek olumsuzlukları ortadan kaldırdık. Gayret ve özverilerinden dolayı ekiplerimizi tebrik ediyorum" dedi


Palandökenliye hizmet yolunda hassasiyetle yürüdüklerini belirten Başkan Sunar, "Bizlere bu görevi layık gören ilçe sakinlerimizin nezih bir ilçede keyifle yaşamlarını sürdürmeleri adına gayret ve özveriyle çalışıyoruz" diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Kar kaldırma ve yol açma çalışmalarımız 4 Greyder - 6 Loder - 1 JSP Loder - 2 Mini Loder - 2 Bıçaklı Tuzlama Aracı - 2 Bıçaklı Kamyon ve 3 Damperli Kamyon ile aralıksız devam etmektedir. Yoğun kış şartlarında tüm hemşerilerimizin rahatı için bütün imkanları seferber ettik. Biz Palandökenliye hizmetin en iyisini, en kalitelisini vermek için varız. Görev süremiz bu anlayışla tamamlanacak." - ERZURUM

Muhammet Sunar, Palandöken, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:35 Kaynak: İHA
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